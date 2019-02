Die Frauenwoche nimmt in Bad Belzig „Fahrt auf“

Bärbel Kraemer

Mittelmark 13 Vereine, Einrichtungen und Kommunen beteiligen sich mit den verschiedensten Angeboten und erfüllen die Tage der Brandenburger Frauenwoche rund um den Internationalen Frauentag am 8. März zugleich mit Leben. „So finden 19 Veranstaltungen in acht kreisangehörigen Kommunen statt, die das Motto aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgreifen. Die meisten Veranstaltungen sind kostenfrei und für alle Interessierten offen“, erläutert Theresa Pauli, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Wenn gleich der Großteil der Veranstaltungen nicht im Hohen Fläming stattfindet, lohnen die in der Region geplanten Termine einen Besuch. Der Veranstaltungsreigen im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde bereits am vergangenen Freitag mit der Wanderausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ durch Landrat Wolfgang Blasig eröffnet. Dieselbe stellt vier Politikerinnen vor, die 1948/49 für die Verankerung der Gleichberechtigung im Grundgesetz stritten. „Wir feiern damit nicht nur das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht, sondern auch 70 Jahre Grundgesetz“, betonte der Landrat. „Ohne das unermüdliche Kämpfen dieser vier Frauen um die richtige Formulierung hätte so manche rechtliche Errungenschaft der letzten Jahrzehnte auf sich warten lassen“, ergänzt die Gleichstellungsbeauftragte. Die Ausstellung in der Kreisverwaltung am Papendorfer Weg 1 in Bad Belzig ist über den gesamten Monat März zu sehen.

Im Hohen Fläming nimmt der Veranstaltungsreigen der Frauenwoche am 16. März im Wortsinn wieder „Fahrt auf“. Die Regiobus GmbH mit Sitz in Bad Belzig lädt Frauen dazu ein, sich einmal hinter das Lenkrad eines Busses zu setzen und diesen über den Betriebshof an der Brücker Landstraße zu steuern. „Busfahren lernen kann jede Frau“, bestätigte dann auch Theresa Pauli, die sich im Anschluss an das Pressegespräch zur Frauenwoche selbst hinter das Steuer setzte. „Wir freuen uns als größtes Nahverkehrsunternehmen des Landes Brandenburg darauf, die Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen aufzuzeigen. Schon im letzten Jahr starteten wir mit einer gezielten Aktion und konnten mehrere Frauen für den Quereinstieg als Fahrerin begeistern. Das setzen wir gern fort und freuen uns auf die Gespräche mit unseren Gästen“, so der regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. Das Angebot unterstützen die Bad Belziger Steintherme und das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Während die Therme ihre neuen Arrangements und das Spa-Menü 2019 vor Ort präsentiert, inklusive kleiner Massagen, bietet das DRK einen Kurzkurs zur Ersten Hilfe bei Kindern an. Zudem besteht Gelegenheit, sich über berufliche Perspektiven als Azubi oder Quereinsteiger bei der regiobus GmbH zu informieren.

Für einen Dreiklang der Veranstaltungen zur Frauenwoche sorgt wiederum die Alte Brücker Post aus dem Planestädtchen. Die Akteure beteiligen sich bereits seit Jahren an der Frauenwoche und laden am 28. März zu sich ein. Im „Philosophischen Gesprächskreis Fläming“ soll dann über Lohngerechtigkeit und Transparenz bei Gehältern diskutiert werden.

Veranstaltungen der Frauenwoche im Landkreis Potsdam-Mittelmark

„Hälfte/Hälfte in der Politik“

1. bis 31. März: Ausstellung „Mütter des Grundgesetzes“ in der Kreisverwaltung Bad Belzig und im Rathaus Kleinmachnow

6. März: 19.00 Uhr Treffpunkt Werder, Diskussionsrunde über die politische Teilhabe von Frauen mit Bürgermeisterin Manuela Saß, der frauenpolitischen Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg Alexandra Pichl und der Gleichstellungsbeauftragten Theresa Pauli

„Hälfte/Hälfte in der Arbeitswelt“

6. März: Gründerlotse Klaus Wessels informiert im TGZ Teltow über Selbständigkeit im Nebenerwerb

8. März: 14.00 bis 17.00 Uhr, Die Wirtschaftsförderung Stahnsdorf lädt örtliche Unternehmerinnen, die ihre Produkte und Angebote öffentlich präsentieren, zu einem Austausch ein

16. März: 10.00 bis 13.00 Uhr, Die regiobus GmbH an der Brücker Landstraße in Bad Belzig lädt Frauen ein, sich hinter das Lenkrad eines Busses zu setzen, die Platzanzahl ist begrenzt. Anmeldungen bis zum 12. März: unter personal@regiobus.pm; Infos unter www.regiobus.pm

28. März: 18.00 Uhr, Alte Brücker Post, Der „Philosophische Gesprächskreis Fläming“ diskutiert über Lohngerechtigkeit und Transparenz bei Gehältern

„Hälfte/Hälfte in der Kunst und in den Medien“

7. bis 10. März: Die Neuen Kammerspiele Kleinmachnow zeigen Filme von und über Frauen. Infos unter www.neuekammerspiele.de

8. März: 20.00 Uhr, Filmvorführung „Die Reise nach Jerusalem“, im Anschluss Gesprächsrunde mit Regisseurin Lucia Chiara

10. März: 15.00 Uhr, Dorfkirche Petzow, es spielt das Damentrio „Muzet Royal“

14. März: 19.00 Uhr, Rathaus Kleinmachnow, 3. Clubabend für Frauen/ Diskussion über Frauendarstellungen in der Werbung und die Grenzen zu sexistischer Werbung

„Hälfte/Hälfte der Gesellschaft“

6. bis 8. März: Projekttage zum Thema Rollenbilder und Wege für ein soziales Miteinander an der Grundschule Teltow, ein ähnlicher Projekttag findet am 9. März: in Brandenburg/Havel statt

10. März: 16.00 Uhr, Erzählcafé in der Villa Fohrde, Frauentag früher und heute

23. März: 11 bis 16.00 Uhr, Cultura e.V. lädt zu einem Symposium über die Frau in Politik, das Frauenwahlrecht und den Aufbruch in neue Zeiten nach 1918 ein.