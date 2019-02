88-Jähriger stirbt nach Brand im Schlafzimmer

Mandy Oys

Zühlsdorf (MOZ) Ein Zühlsdorfer ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Brand in seiner Wohnung an der Basdorfer Straße ums Leben gekommen.

Qualm zog gegen 5.50 Uhr aus dem Haus. Die Flammen waren bereits aus, als der Brand der Feuerwehr gemeldet wurde. Die Wohnungstür musste notgeöffnet werden, berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Donnerstagvormittag. Die Feuerwehrleute betraten die Wohnung mit Atemschutzmasken. Im Schlafzimmer fanden sie den 88-Jährigen leblos vor. Brandermittler der Polizei sind vor Ort. Was Feuer fing und zu der starken Rauchentwicklung geführt hat, ist bisher unklar.