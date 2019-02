Feuerwehr löscht illegales Lagerfeuer

Mandy Oys

Pinnow (MOZ) Gegen 21.30 Uhr rückte die Feuerwehr am Mittwoch in die Pinnower Dorfstraße aus, um einen Haufen Müll zu löschen. Angeblich habe es sich um Sperrmüll gehandelt, erklärte der 44-Jährige, der sich seines Unrats auf diese Weise entledigen wollte. Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach habe aber nicht nur Holz in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe dies anhand der Flammenfarbe erkennen können. Ob Sperrmüll oder nicht, das Verbrennen von Unrat sei verboten. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen.