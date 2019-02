Mal anders herum – Glattauers neue Komödie

Bernhardt Rengert

Brandenburg (Havel) (freier Autor) Länger als sonst haben seine Fans diesmal auf ein neues Werk des Österreichers Daniel Glattauer warten müssen. Bekannt geworden ist der ehemalige Journalist vor allem mit seinem E-Mail-Roman „Gut gegen Nordwind“ und dessen Fortsetzung.

Das so von ihm geradezu schlagartig gewonnene Millionenpublikum konnte sich danach über etliche weitere, stets originelle Werke in rascher Folge freuen. Der Autor war präsent, mit Büchern und Hörbüchern, auf der Bühne und im Film. Abgesehen von dem seit drei Jahren auf seinem Weinberg gewonnenen Wein der Hausmarke „Gut gegen Nordwind“ war es um Glattauer selbst aber nun etwas stiller geworden. Jetzt ist er wieder da – sogar mit großem Auftritt. Und mit Blick auf sein jüngstes Werk hat der sogar etwas von Selbstironie. Am 13. September 2018 hatte sein vier-Personen-Stück „Vier Stern Stunden“ in den Kammerspielen des Wiener Theaters in der Josefstadt seine Premiere. Fast zeitgleich erschienen Buch- und Hörbuchfassung in Österreich und Deutschland und der Verlag hat erste Autoren- und Signierstunden organisiert. Ungewöhnlich daran ist, dass sein Werk diesmal sozusagen andersherum daher kommt – ein Bühnenwerk, eine Komödie, die gleich auch als Buch erscheint. Ob das funktioniert, ob Theaterbesucher auch noch zum Text-Buch greifen, muss sich nun erst zeigen, denn die entgegengesetzte Praxis hat sich bisher als verlässlich erwiesen. Genau um solche eingefahrenen Gleise geht es. Der überforderte Juniorchef David-Christian Reichenshoffer hat in dem von ihm geführten, altehrwürdigen Vier-Sterne-Kurhotel, dem man den fehlenden fünften Stern besonders ansieht, schwer am väterlichen Erbe zu schleppen. Die schon unter dessen Ägide initiierten und von der ehrgeizigen Kulturreferentin Mariella Brem moderierten regelmäßigen Kulturveranstaltungen liegen ihm gar nicht. Und als er den Hausgästen den berühmten deutschen Romancier Frederic Trömerbusch präsentiert, läuft bald so ziemlich alles aus dem Ruder. Der gealterte Gast brüskiert die ihn zutiefst verehrende Moderatorin, die Technik fällt aus und in der daraus resultierenden Pause zeigt sich, dass Trömerbusch ein ganz anderes Problem hat. Das ist eine Bloggerin, die Lisa heißt und nicht nur mit ihren Ansichten viel zu jung für ihn ist. – Da schwingt für den Zuschauer/Leser/Zuhörer stets der Zeitgeist und die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns im Hier und Jetzt mit, doch eine Komödie wäre keine, wenn jene, die sich am Anfang buchstäblich in die Wolle kriegen, am Ende nicht voll Leidenschaft zueinander fänden. Kurz gesagt; es geht wieder gut aus und macht auch als Hörbuch wirklich Spaß.

Hörbuch; Daniel Glattauer: Vier Stern Stunden, gelesen von Fabian Busch, Friederike Kempter, Walter Kreye, Götz Schubert und Ulrike C. Tscharre, 2 CDs (ca. 90 min), Hörbuch Hamburg 2018, ISBN 978-3-95713-140-9, 16,-€.