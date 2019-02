25 Prozent sind krankhaft übergewichtig

Sandra Euent

Havelland (MOZ) 58 Prozent aller Brandenburger sind übergewichtig. Erschreckend: etwa 25 Prozent der Brandenburger sind sogar krankhaft übergewichtig. Tendenz steigend! Das sagt Dr. Stefan Lenz, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Leiter des Adipositaszentrums der Havelland-Kliniken. Seit 2014 ist Lenz in der im Unternehmen beschäftigt, hat in dieser Zeit geschätzte 2.000 Menschen in seiner Sprechstunde zum Thema Übergewicht beraten und in dieser Zeit auch etwa 240 Menschen mit einer OP den Schritt in ein leichteres Leben ermöglicht. Sein bisher schwerster OP-Patient wog 230 Kilogramm.

Seit zehn Jahren gibt es das Adipositaszentrum der Havelland-Kliniken mittlerweile. In Rathenow und Nauen wird übergewichtigen Menschen ein ganzheitliches Angebot gemacht, um ihnen zu helfen, ihr Gewicht dauerhaft zu senken. Eine Operation ist dabei immer nur das letzte Mittel, das gut überlegt und vorbereitet sein will. Vorher wird auf Ernährungs-, Verhaltens, und Bewegungstherapie gesetzt. Dafür steht an den beiden Klinik-standorten ein eingespieltes Team zu Verfügung. Aktuell läuft der 48. Kurs, der den Teilnehmern ein gesünderes Essverhalten vermitteln und ihre Lust an der Bewegung wecken will.

Bei Ernährungswissenschaftlerin und Diätassistentin Sandra Aland lernen die Menschen ihr Essverhalten kennen und bekommen praktikable Tipps zur Ernährungsumstellung. Physiotherapeutin Christine Böhm-Rautenberg will bei den schwer Übergewichtigen die Lust und Freude an der Bewegung und am Sport wieder wecken. In der Gruppe und mit kleinen Schritten, die trotzdem schnell sichtbare Erfolge bringen und so motivieren, weiter zu machen und dran zu bleiben. „Viel lachen und Spaß haben“, das sei ihr wichtig. In Nauen steht dafür auch das Bewegungsbad zur Verfügung. Besonders gelenkschonend kann hier „gesportelt“ werden.

Zur ganzheitlichen Behandlung gehört auch die Verhaltenstherapie mit Diplom-Psychologin Susann Vogler. In ihren Gruppensitzungen wird versucht, langfristig etwas am Verhalten der Patienten zu ändern. Es gehe um den Umgang mit Frustration, wenn man doch mal statt nur einem Stück die ganze Tafel Schokolade gegessen habe oder es auf der Waage nicht so läuft, wie gewünscht. Es gehe darum, sich realistische Ziele zu setzen und wo und wie man Motivation findet, weiter zu machen, erklärt die Psychotherapeutin. In speziellen Fällen sind auch Einzelsitzungen mit ihr möglich. Dr. Kerstin Eckert, Fachärztin für Innere Medizin, hat ein besonderes Auge auf die Begleiterkrankungen, die mit dem hohen Übergewicht einher gehen können - Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und anderes.

Grundsätzlich arbeitet das ganze Team zusammen, jeder kennt jeden Patienten und weiß, wie er wo behandelt wird und wie der Stand der Dinge gerade ist. Neben Chefarzt Lenz steht in Rathenow als Ansprechpartner Dr. Björn Mehlis zur Verfügung. Er betreut hier vom Erstgespräch bis zur OP-Nachsorge, sollte es zu einer Operation kommen. Eine Operation kommt immer nur nach einer konservativen Therapie zum Einsatz.

Eine Kooperation gibt es mit der Ernährungsberaterin Delia Winke, die in Brandenburg an der Havel im dortigen Gesundheitszentrum (GZB) am Hauptbahnhof ansässig ist und zusammen mit dem Kliniken-Team nicht nur in Brandenburg/Havel sondern auch noch zusätzlich in Falkensee Kurse zur Ernährungsberatung anbietet.

Um das Angebot bekannter zu machen, sind demnächst zwei Informationsveranstaltungen für Interessierte geplant. In Falkensee am 20. März um 18.00 Uhr im Musiksaalgebäude, Am Gutspark 4, und in Brandenburg an der Havel im GZB, Johann-Carl-Sybel-Straße 1, am 13. März ebenfalls um 18.00 Uhr, wird sich das Team mit seinem Programm vorstellen.

Das Adipositaszentrum richtet sich mit seinem Angebot an krankhaft übergewichtige Patienten mit einem Verhältnis von Gewicht zu Körpergröße, dem sogenannten Body-Mass-Index (BMI), von 35 oder höher. Einen BMI-Rechner findet man zum Beispiel auf www.adipositaszentrum-havelland.de. Dort gibt es auch weiterführende Infos und natürlich die Kontaktdaten.