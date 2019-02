Roland Hanke

Storkow (MOZ, Ralph Belling) Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga Mitte Ostbrandenburg gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze: Blau-Weiß Briesen II hat mit dem 4:1 beim SV Tauche vorerst den Platz an der Sonne erobert. Der bisher führende Hennickendorfer SV ist jetzt Zweiter, da seine Partie bei der SG Hangelsberg wegen eines unbespielbaren Platzes abgesetzt wurde. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest

Ihren ersten Saisonsieg feier-te derweil die SpG Blau-Weiss Heinersdorf/Blau-Weiß Hasenfelde gegen die SpielgemeinschaftSG Rauen/Eintracht Reichenwalde. Trotz des 2:0 im Kellerduell bleibt der Sieger allerdings Tabellenletzter. Insgesamt fielen nur 15 Tore in sechs Spielen.