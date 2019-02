Schon hunderte Unfälle wegen Autobahnbaustelle

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Seit Mai wird auf dem Autobahnabschnitt zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gebaut. Seitdem registrierte die Polizei in dem 65 Kilometer langen Abschnitt deutlich mehr Unfälle.

Das sei zu erwarten gewesen, sagte am Mittwoch der Leiter der Polizeidirektion Nord, Frank Storch. 657 Unfälle wurden von Mai bis Dezember 2018 festgestellt worden, 111 mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Allein 372 Mal krachte es im Baustellenbereich. Die Zahl der Verletzten stieg allerdings nicht an. Im Gegenteil – sie ging von 128 auf 77 Verletzte zurück. Tote gab es auch nicht. Das liegt für Storch vor allem an der Geschwindigkeitsbeschränkung im Baustellenbereich, „aber auch an den Entlastungszonen“, so Storch, in denen überholt werden dürfe sowie an den gut sichtbaren Baustellen-Hinweisen. Storch unterstrich in diesem Zusammenhang, die „gute Zusammenarbeit“ mit der Havellandautobahn-Gesellschaft. Zunächst war Storch skeptisch, wie er am Mittwoch zugab, ob ein privater Autobahnbauer in der Lage sei, für diese Verkehrsader, „an der wie am offenen Herzen operiert wird“, auch für die Verkehrssicherheit zu sorgen. Mittlerweile sitzen Polizei und Autobahnbauer regelmäßig zusammen, um Störungsprobleme schnell zu beseitigen. Zum Konzept gehört es auch, dass die Polizei im Baustellenbereich die Geschwindigkeit kontrolliert.

Dazu wurde unter anderem ein spezieller Blitzer angeschafft. Der graue Kasten, der wie eine seltsame Kiste anmutet, ist mobil und kann innerhalb von 45 Minuten aufgebaut werden. Dann blitzt er mehrere Tage, ohne dass noch Personal notwendig ist. „Der Anhänger misst beide Spuren und macht gestochen scharfe Bilder“, stellte am Mittwoch Daniel Scharmach den VET (Vitronic Enforcement Trailer) vor. „Für uns ist das ein Zugewinn für die Arbeitssicherheit“, sagte dazu André Scholz von der Havellandautobahn-Gesellschaft.

Direktionsleiter Frank Storch ging schließlich noch auf verschiedene Schwerpunkte des Verkehrsunfallgeschehens ein:

Unfallverursacher Senioren: Es gebe mehr Senioren, sagte Storch, also steige auch die Zahl der Unfälle. 15,3 Prozent aller Unfälle gehe aufs Konto der über 65-Jährigen. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 7,8 Prozent. 2018 krachte es bei den Senioren 2 075 Mal (plus 35). Meistens kommt es beim Wenden und beim Rückwärtsfahren zum Unfall, auch sei der Sicherheitsabstand oft zu gering und es kommt zu Crash. Die meisten Verkehrsunfälle bei den Senioren geschehen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

Verkehrsunfälle mit Radfahrern: „Sie gehören zu den schwachen Teilnehmern, die zunehmend schneller werden“, sagte Frank Storch mit Blick auf die E-Biker. 2018 gab es 542 Unfälle (zwei weniger als 2017), an denen Radfahrer beteiligt waren. Die Zahl der Verletzten stieg aber um 25 auf 446 an. Die Zahl der Toten sank um drei auf drei. Die meisten Unfallverursacher sind 10 bis 20 Jahre sowie zwischen 50 uns 60 Jahre alt. Jeder zweite Radunfall werde selbst verursacht, teilt Storch mit. Zum Beispiel beim Einfahren in den fließenden Verkehr sowie beim Wechsel vom Radweg auf die Fahrbahn. Besonders häufig komme es zu Unfällen in der Stadt, weil der Radler die falsche Fahrbahnseite benutzt.

Baumunfälle: Knapp 40 Prozent aller tödlichen Unfälle sind Baum­unfälle. Neun Menschen starben nach einem Zusammenstoß mit einem Baum im Bereich der Polizeidirektion Nord (Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz). 2018 kam es zu 258 Baum­unfällen mit 135 Verletzten. Im Vorjahr gab es 312 Baum­unfälle mit fünf Toten, und 174 Verletzten.

Wildunfälle: Ihre Zahl ist konstant hoch. Im PD-Bereich krachte es vergangenes Jahr 3 194 Mal (minus 160) mit Wildschweinen, Rehen und Füchsen. Es gab 36 Verletzte, 2017 waren es 52.