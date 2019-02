Kita-Elternbeirat soll anerkannt werden

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags empfiehlt die Anerkennung des Kita-Elternbeirats als örtlichen Beirat. Das Gremium votierte am Dienstagabend einstimmig fü eine Beschlussvorlage. Beiratsmitglied Loreen Tirado aus Mühlenbeck freute sich über die Entscheidung. „Seit Mai 2017 ringen wir um die Anerkennung“, sagte sie. Nun muss noch der Kreistag auf seiner letzten Sitzung dieser Wahlperiode am 13. März zustimmen. „Erst dann können die Sektkorken knallen“, sagte Loreen Tirado. Die Eltern würden das Abstimmungsverhalten genau beobachten. „Wir standen schon oft kurz vorm Ziel, und dann hat es doch nicht geklappt“, erklärt sie ihre Skepsis.

Inhaltlich sei der Kita-Elternbeirat aber noch nicht zufrieden. Denn es müsse entschieden werden, ob der Beirat nur ein Anhörungs- oder auch ein Mitwirkungsrecht erhalte, sagte Loreen Tirado. „Man kann uns nicht einfach ignorieren.“ Tatsächlich hat der Elternbeirat viele Steine aus dem Weg räumen müssen. Unterstützung von der Kreisverwaltung habe es nie gegeben. Der erste, im Mai 2017 gewählte Beirat entsprach nicht den Formalien. Für eine Neuwahl im November organisierten die Eltern selbst und ohne Hilfe das Wahlprozedere. 124 Kitas in Oberhavel wurden angeschrieben und zur Wahl aufgerufen. Leider gebe es noch weiße Flecken wie Fürstenberg, die sich nicht beteiligten und damit auch nicht im Beirat vertreten seien, so Loreen Tirado. Oranienburg sei als größte Kommune unterrepräsentiert. Immerhin sei letztlich aber ein Viertel der Kitas im Elternbeirat vertreten. „Die Wahl im November hat uns viele neue Mitglieder beschert“, sagt Loreen Tirado. Der Beirat biete seine Mitarbeit als „Bildungspartner“ an. „Wir wollen Partner sein und nicht Meckerer“, erklärt die Mutter.

Allerdings könnte der Kita-Elternbeirat einige unangenehme Fragen stellen. Denn rechtlich vorgeschriebene Standards würden nicht in allen Kommunen durchgesetzt. „Es gibt immer noch Kitas ohne Frühstücks- und Vesper-angebote“, sagt Loreen Tirado. Die Elternbeiträge seien zum Teil immer noch zu hoch. „Wir wollen durchsetzen, was Recht ist.“

Bundes- und Landeselternratssprecher Danilo Fischbach aus Schwante, der den Kreiselternbeirat mitbegründet hatte, freute sich ebenfalls über den Beschluss im Jugendhilfeausschuss. „Wir mussten uns das Votum hart erkämpfen“, sagte er und bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung von Linken, Grünen und dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses Dirk Blettermann (SPD). Die Elternbeteiligung sei Bestandteil des Landes-Kita-Gesetzes. Trotzdem habe es im Kreis eine grundsätzliche Ablehnung gegeben, so Fischbach. „Aber wir hatten immer dieselben guten Argumente.“

Grünen-Fraktionschef Thomas von Gizycki, fragte anschließend, wie SPD und CDU umgestimmt worden seien. Dirk Blettermann antwortete auf Nachfrage, dass er sich schon immer für die Anerkennung des Elternbeirats eingesetzt habe. Einen Stimmungswandel habe es offenbar in der Verwaltung gegeben. Die drei Dezernenten, die in den vergangenen anderthalb Jahren zuständig waren, hätten sich unterschiedlich positioniert. Nun habe Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf eine Beschlussvorlage erarbeitet, in der der Kita-Elternbeirat als örtlicher Beirat für zwei Jahre bis zum 22. November 2020 anerkannt wird. Verwiesen wird auf einen Kreistagsbeschluss vom Dezember zur Anerkennung örtlicher Elternbeiräte. Das Gremium soll bei der Umsetzung von Landesprogrammen zu den Kitas, zur Bedarfsplanung sowie bei der Erstellung von Richtlinien für freie Träger gehört werden. (kd)