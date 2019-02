Erst abgesagt, dann doch gestreikt

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Rund 70 angehende Erzieher und Sozialassistenten des Oranienburger Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums haben am Donnerstagmorgen nun doch vor ihrer Schule gegenüber dem Bahnhof protestiert. Die Auszubildenden setzen sich für ihren Musikraum ein, den sie abgeben müssen.

Noch am späten Mittwoch-Nachmittag hatten Schülersprecher den Streik eigentlich abgesagt. Es sei ihnen mit schlechten Noten und anderen Repressalien gedroht worden, hieß es am Mittwoch. Die Absage wurde aber nicht von allen OSZ-Schülern angenommen, so dass es am Donnerstagmorgen doch zu Protesten kam. Der Streik hat dann etliche Schüler überrascht.

Gegen 8.30 Uhr war die zuständige Kreisbildungsdezernentin Kerstin Niendorf vor Ort. Sie zog sich mit den Streikenden zu einem Gespräch in die Aula zurück. Wie sich herausstellte, gab es seitens der Schüler viele Falsch- und Fehlinformationen, die sich über die sozialen Netzwerke verbreitet und für viel Unruhe gesorgt haben. So konnte zum Beispiel nicht herausgefunden werden, wer die Drohungen in Richtung der angehenden Erzieher und Sozialassistenten ausgesprochen hatte. Doch schon Mittwochnachmittag machten Gerüchte unter den Schülern die Runde, dass sie, falls sie streiken sollten, dafür Fehlstunden kassieren, eine Note Sechs für Sozialkompetenz erhalten und dass der geplante Schulneubau für das OSZ gestrichen wird. Das hatte ihnen so viel Angst eingejagt, dass sie den Streik abgebrochen haben, was sie gegenüber unserer Zeitung auch mitgeteilt hatten.

Kerstin Niendorf widersprach allen Gerüchten. Aus ihrem Haus habe es keine Drohungen gegenüber streikenden Schülern gegeben. Gleichzeitig versprach die Dezernentin nach einer Lösung, das heißt nach einem anderen Musikraum für die OSZ-Schüler zu suchen.

In Oranienburg werden rund 400 Erzieherinnen und Sozialassistenten werden am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum unterrichtet. Ihre Klassen befinden sich im ehemaligen Runge-Gymnasium gegenüber dem Oranienburger Bahnhof. Sie teilen sich das alte Gebäude mit Altenpflegeschülern der Agus, die von den Oberhavel Kliniken betrieben wird. Im April beginnen dort auch Kranken- und Gesundheitspfleger ihre Ausbildung. Dann wird es eng.

Seit Oktober 2018 weiß die OSZ-Schulleitung, dass die Agus mehr Räume benötigt. „Das ist alles abgesprochen und vertraglich geregelt“, sagte dazu am Donnerstag Kreissprecherin Constanze Gatzke. Offensicht hat es aber Kommunikationsprobleme gegeben, so dass die Schüler sich übergangen fühlten. „Wir haben genug Platz“, sagte OSZ-Schulleiter Dieter Starke dazu. Für „seine“ Erzieher und Sozialassistenten plant der Landkreis2020/2021 einen Neubau an der André-Pican-Straße.