Sporthalle wird vielleicht umgebaut

Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Mehrere kontroverse Themen sind am Dienstagabend im Glienicker Gemeindeparlament diskutiert worden.

In Glienicke fehlt es an einer großen Veranstaltungsstätte, die mehr als 199 Menschen besuchen können. Bislang konnte die Sporthalle an der Grundschule genutzt werden. Doch inzwischen gibt der Landkreis keine Ausnahmegenehmigung mehr, weil brandschutztechnische und bauliche Auflagen nicht erfüllt werden. Betroffen davon ist beispielsweise die Einschulungsveranstaltung. Die geplante Seniorenmesse kann nur durchgeführt werden, weil die Organisatoren zugesagt haben, maximal 180 Personen gleichzeitig in die Halle zu lassen. Die Tanzveranstaltung von Idea ging dieses Jahr als Sporttermin durch. Große Sportveranstaltungen sind von der Versammlungsstättenverordnung nicht betroffen.

Damit auch weiterhin besucherstarke Veranstaltungen ohne sportlichen Charakter in der 20 Jahre alten Dreifeld-Halle stattfinden können, wurde die Verwaltung beauftragt, die Kosten für einen Umbau zu berechnen. Sollten sie höher als 250 000.Euro sein, muss die Gemeindevertretung neu beraten, ob die Maßnahme durchgeführt wird. „Es bleibt aber vorrangig eine Sportstätte, andere Veranstaltungen werden dort auch in Zukunft nur in Ausnahmen stattfinden“, stellte Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP) klar.

Ausführlich wurde das Für und Wider erörtert, zehn Parkplätze in der Ahornallee in der Wohnsiedlung Sonnengarten zu kaufen, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Sache hat allerdings einen Haken: sieben der zehn angebotenen Parkplätze sind vermietet, zwei weitere bereits reserviert. „Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs geht gar nicht. Das verschärft doch die Situation im Sonnengarten“, sagte Jörg Rathmer (FDP). Auch Olaf Bennühr (Piraten) zweifelt an, ob diese Idee Sinn und Zweck von Gemeindehandeln sei. Christian Hortien (GBL) schlug vor, den Mietern nicht zu kündigen, sondern zu warten, bis sie ihren Platz nicht mehr benötigen und ihn erst dann der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Uwe Klein (SPD) lehnte die Idee, vermietete Parkplätze zu kaufen, ebenfalls ab. „Die sieben Autofahrer suchen dann auch wieder eine freie Stelle. Wir brauchen mehr Parkplätze.“ Karsten Wundermann (Bündnisgrüne) wunderte sich ohnehin, dass die Gemeinde 85 000 Euro für wenige Parkplätze ausgeben will. In der Ahornallee gebe es bereits 24 öffentliche Stellplätze. Deshalb forderte er eine Parkraumbewirtschaftung, also eine Zeitbegrenzung der Parkdauer. Andreas Boe (CDU) sieht in dem Ankauf bereits eine Chance, Parkplätze für den geplanten Erweiterungsbau der Schule zu generieren. „Das kommt uns günstiger als eine Tiefgarage.“ Peter Kimmel (CDU) erkannte zwar, dass der Kauf das Problem nicht lösen werde, er hoffe aber, dass so die Situation zumindest entschärft werden könne.

Am Ende wurde der Kauf mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Stattdessen wurde auf Antrag der SPD der Bürgermeister beauftragt, mit dem Eigentümer, das ist der Immobilienkonzern Bonava, über den Kauf von nicht vermieteten Parkplätzen zu verhandeln.