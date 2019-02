Ermittlungen zum Tod eines Siebenjährigen

dpa

Berlin (dpa) Nach dem Todessturz eines siebenjährigen Jungen in Berlin-Neu-Hohenschönhausen sind die Umstände des Vorfalls noch weitgehend unklar.

Zur Aufklärung der Hintergründe sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Das sei in solchen Fällen üblich. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so dass ein tragischer Unfall zu vermuten sei.

Im Zuge des Verfahrens soll zum Beispiel geklärt werden, ob sich zum Zeitpunkt des Sturzes Familienangehörige in der Wohnung aufhielten. Eine Verletzung der Fürsorgepflicht könne bisher nicht ausgeschlossen werden, sagte die Polizeisprecherin.

Der Junge war am Mittwochabend aus dem 10. Stock eines Wohnhauses in der Falkenberger Chaussee gestürzt - vermutlich aus einem Fenster. Wiederbelebungsversuche von Feuerwehrleuten blieben vergebens. Notfallseelsorger betreuten die Familie des Kindes.