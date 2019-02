Blitzermonstrum mit langen Atem

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wer langsam fährt, läuft weniger Gefahr, sich weh zu tun. Das wurde im vorigen Jahr deutlich. Denn seit Einrichtung einer Baustelle auf der A 10 beziehungsweise A 24 ging auf dem betroffenen Streckenabschnitt die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen um 40 Prozent zurück.

Zwischen Mai und Dezember 2017 hat es in dem 65 Kilometer langen Bereich 548 Unfälle mit 128 Verletzten gegeben. Voriges Jahr gab es in besagten acht Monaten zwar 657 Unfälle; die Zahl der Verletzten lag aber nur noch bei 77. Verkehrstote gab es gar nicht auf den Streckenabschnitten, so der Chef der Polizeidirektion Nord, Frank Storch: „Das ist eindeutig positiv zu bewerten.“

Damit das alles aber so bleibt, muss die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nicht nur dauerhaft reduziert werden. Es muss auch sichergestellt sein, dass sich alle daran halten. Daran hat auch die Havellandautobahn GmbH (HAG) großes Interesse. Deren Mitarbeiter müssen bei laufendem Verkehr den Bau stemmen. „Für uns ist die Verkehrsüberwachung ein wichtiger Zugewinn“, so André Scholz von der HAG.

Angeschafft wurde dafür ein ganz neues Blitzgerät. Der Anhänger mit eingebautem Geschwindigkeitsmesser und Schnappschuss-Vorrichtung kann dauerhaft am Staßenrand aufgestellt werden. „Die Akkus halten fünf bis sechs Tage und lassen sich bei laufendem Betrieb auswechseln“, sagt Poizeihauptmeister Daniel Scharmach. Er betont: „Jedes Objekt wird gemessen.“ Der Apparat könne bis zu drei Fahrspuren gleichzeitig erfassen – und dort den Verkehr separat darauf prüfen, ob die erlaubte Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird.

Zuletzt stand der mobile Dauerblitzer von Donnerstag bis Montag in der Nähe der Anschlussstelle Fehrbellin. Tempo 60 ist dort maximal erlaubt. Einen Verkehrsteilnehmer soll das nicht gestört haben. Er brauste mit 176 Sachen durch. Insgesamt tappten sieben Prozent aller Durchfahrenden in die Falle.

Die Fahrspuren im Baustellen Bereich sind sehr eng. Deshalb sei das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit dort besonders gefährlich, so der Polizeidirektor Frank Storch. Dass sich dennoch Zusammenstöße wie die sogenannten Spiegelklatscher mitunter nicht vermeiden lassen, weiß auch er. Doch solche Bagatellschäden halten dennoch den Verkehr auf – daher rät Storch: „Dann sollte die nächste Nothaltebucht oder die nächste Abfahrt aufgesucht werden.“ So könnte der Unfall immer noch aufgenommen werden. Einfach weiter fahren und sich um nichts kümmern, geht aber nicht: Das ist dann Unfallflucht und zieht – unabhängig von der Schwere des Unfalls – grundsätzlich eine Strafanzeige nach sich.

Im Bereich der Polizeidirektion Nord (PD), der die drei Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel umfasst, hat es 2018 13 582 Verkehrsunfälle gegeben. In 2 723 Fällen kam dabei einer der Betroffenen nicht der Vorschrift nach, stehen zu bleiben. Die Unfallfluchtzahl war damit die höchste der vergangenen fünf Jahre. Vor allem auf Parkplätzen nutzen viele mutmaßliche Verursacher von Kollisionen die Möglichkeit, Reißaus zu nehmen: Diese Zahl hat sich von 2014 bis jetzt von 460 auf nun 767 fast verdoppelt. Dabei lohne sich das oft gar nicht: Denn wo Kennzeichen sind, ist der Täter rasch erwischt. „Die Aufklärungsquote bei Unfallflucht liegt bei 40 Prozent“, so Storch. Das sei ein höherer Wert als bei vielen anderen Straftaten.

Einen Trend nach oben hat es in den vergangenen fünf Jahren auch bei Radfahrern gegeben, die bei Verkehrsunfällen verletzt worden sind. 2014 wurden 395 Radler bei Zusammenstößen im PD-Bereich verletzt. 2018 waren es dagegen 446 – der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre. Laut Storch kann das auch damit zusammenhängen, dass die Radfahrer schneller werden – siehe das Aufkommen elektrisch unterstützter Zweiräder. „Gleichzeitig sind sie immer noch sehr ungeschützt“, so der PD-Chef.

Auf hohem Niveau bleibt die Zahl der Unfälle mit der Beteiligung eines Wildtiers. Rund 3 200-mal hat es deswegen gescheppert oder gekracht. Für die Fahrer bedeutet es allerdings wenig Gefahr, da sich Jahr für Jahr nur um ein Prozent der Wildunfall-Betroffenen bei der Kollision verletzen.

Dennoch: Fast ein Viertel aller Unfälle im PD-Bereich gehen auch deshalb auf Wildwechsel zurück, weil sich die Ursache lediglich mit Wildzäunen eindämmen lässt, wie der Bau der Anlagen an der A 24 und A 10 gezeigt hat, wo die Wildunfallhäufigkeit signifikant zurückgegangen ist. „Alles andere wie Lockstoffe oder Ablenkungslichter haben nicht den erhofften Erfolg gebracht“, sagt Frank Storch. Er warnt zudem davor, Wildtieren auszuweichen: „Die Unfallfolgen sind wesentlich höher, wenn man im Gegenverkehr landet oder rechts und links Straßenbäume stehen“, so der PD-Chef.

Das belegt eine Zahl: Neun der 23 Verkehrstoten im PD-Bereich starben in ihrem Auto an einem Straßenbaum. Ein trauriges Beispiel hatte es ja am 20. November in Ostprignitz-Ruppin gegeben: Zwischen Rossow und Rägelin prallte ein 65-Jähriger bei einem Holzanhänger-Transport mit seinem Suzuki gegen einen Baum. Er erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.