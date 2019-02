Shirley-Sue aus Velten ist die beste Vorleserin im Süden Oberhavels

Roland Becker

Hennigsdorf/Velten (MOZ) Am Ende machte Shirley-Sue Stolper das Rennen. Die elfjährige Schülerin aus der Lindengrundschule in Velten siegte am Mittwoch beim Vorausscheid im Vorlesewettbewerb für den Südkreis. Erfreuliche Folge: Sie darf am Bezirksausscheid in Strausberg teilnehmen.

Die fünf Juroren, allesamt aus der Stadt Hennigsdorf, waren sich einig, dass das Niveau diesmal über dem der Vorjahre lag. Das beweist auch die enge Platzierung auf dem Treppchen. Nur mit wenigen Punkten Abstand platzierten sich hinter Shirley-Sue: Frigga Geitmann aus der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule und Jonas Klöttschen von der Bötzower Grundschule. Was wiederum auch auffiel: Gut lesen zu können, ist eher Sache der Mädchen als der Jungen. Unter den 15 Schulsiegern, die am Mittwoch um die Wette lasen, waren nur fünf Jungs.

Während der ersten Leserunde konnten die Teilnehmer aus einem Buch ihrer Wahl lesen. Der Vorteil: Hier kann die vorgestellte Textstelle zu Hause ganz in Ruhe geübt werden, bis jede Betonung sitzt, jedes komplizierte Wort bewältigt wird. Die vorgestellten Bücher zeigten, wie vielfältig der Lesegeschmack der Elf- bis Zwölfjährigen ist. Die Kinder schickten ihre Zuhörer und Juroren auf eine spannende und zugleich bunte Reise durch die Welt von Fantasy und Krimi, landeten in fern liegender Zukunft oder beschäftigten sich mit ganz alltäglichen Problemen, die Kinder und Jugendliche mit Eltern und in der Schule plagen. Auch historische Ausflüge in Deutschlands dunkle Nazi-Jahre und in den Kampf, den Farbige in den USA für ihre Gleichstellung ausfechten mussten, waren dabei.

Shirleys Text aus „Shadow House“ führte in die gruseligen Tiefen eines Geisterhauses. Doch die Veltenerin beherrschte ebenso die zweite zu bewältigende Aufgabe. Dabei mussten alle Teilnehmer einen Abschnitt aus einem Buch lesen, dessen Titel ihnen vorher nicht bekannt war.

„Ich glaube, ich bin über den Sieg noch mehr überrascht als meine Tochter“, freute sich Mutter Daniela Stolper, die im Saal fest die Daumen gedrückt hatte. Dass Shirley-Sue einen Hang zum Lesen hat, war bereits klar, als sie das Alphabet beherrschte. Seither liest sie. „Am liebsten gruselige und spannende Bücher“, beschreibt sie ihren Geschmack. Bei den Büchern der Reihe „Fear Street“, hier werden Horror, Krimi und Thriller vermischt, bekomme sie regelmäßig eine Gänsehaut. „Wir lesen alle in der Familie gern gruselige Geschichten. Nur meine Uroma ist eher für romantische Bücher“, plaudert die Elfjährige.

Für Shirley-Sue ist nach dem Wettbewerb zugleich vor dem Wettbewerb. Sie wird sich jetzt ein neues Buch auswählen und eine Episode darin suchen, „die man schön betonen kann. Am besten mit viel wörtlicher Rede. Da geht das mit der Betonung am besten“, verrät sie.

Übrigens liest sie generell nur gedruckte Bücher. Gegenüber E-Books „kann man die so schön in der Hand halten. Und es riecht so gut nach Buch.“ (rol)