Schulleiterin: Tote Schülerin ist kein Mobbing-Opfer

dpa

Berlin (dpa) Der Tod einer elfjährigen Schülerin Ende Januar in Berlin-Reinickendorf geht nach Angaben der Schulleiterin nicht auf Mobbing zurück. „Die Schülerin, die verstorben ist, war kein Mobbing-Opfer“, sagte sie am Donnerstag bei einer Anhörung im Bildungssauschuss des Abgeordnetenhauses.

Sie habe nach dem Tod des Kindes in einem Krankenhaus von Anfang an mit den Eltern in engem Kontakt gestanden, berichtete die Schulleiterin Daniela Walter. Sie betonte zudem, die Familie des Mädchens habe bis heute nichts zur Todesursache gesagt. Am Donnerstag sei das Kind beigesetzt worden.

Der Tod des Mädchens, das die Hausotter-Grundschule in Reinickendorf besuchte, war Anfang Februar bekannt geworden. Er hatte viele Menschen in Berlin und darüber hinaus erschüttert und eine breite Debatte über das Thema ausgelöst. Medien gingen anschließend der Frage nach, ob Mobbing an ihrer Schule zu einem Suizidversuch geführt haben könnte.

Elternvertreter berichteten von einem Mobbing-Problem an der Schule. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es jedoch nie. Die genaue Todesursache der Elfjährigen ist nach wie vor unbekannt.