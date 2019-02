Schulzentrum wird bei laufendem Betrieb saniert

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Bohren dringt durch Stockwerke, Wände und Treppenhäuser, bis hinein ins Büro von Schulleiterin Angela Rohwer. Im Neuruppiner Fontane-Schulzentrum sorgt das durchdringende Geräusch dennoch nicht für Ärger, sondern für Freude.

Hintergrund der Bauarbeiten im Gebäude aus den 1970er-Jahren ist nämlich eine umfassende Sanierung. Im Haus werden laut Marcel Bunk vom Neuruppiner Bauamt derzeit Akustikdecken sowie Sonnenschutz angebracht. Dazu kommt eine neue Verkabelung. Das Lehrerzimmer und der Essenraum werden vergrößert. Wenn das alles beendet ist, geht es an der Turnhalle weiter: Sie bekommt eine gedämmte Fassade und ebenfalls eine verbesserte Akustik. Eigentümer des Schulhauses ist die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft. Diese hat sich laut Bunk dazu bereit erklärt, im Zuge der Arbeiten auch die Fassade des Schulhauses neu gestalten zu lassen. Rund 2,5 Millionen Euro fließen in das gesamte Vorhaben. 1,9 Millionen Euro davon sind Fördermittel. Zirka ein Jahr soll das Projekt dauern und im Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein.

„Bisher läuft alles reibungslos“, zeigte sich Marcel Bunk am Mittwoch zufrieden. Die Akustikdecken im Grundschulbereich seien schon installiert worden. Das Ergebnis ist verblüffend: „Vorher war es so: Je weniger Schüler sich in einem Raum befanden, desto lauter war es“, schilderte Schulleiterin Angela Rohwer. „Und das ist eine Belastung.“ Unter ihrem Büro liegen Horträume der Grundschule. Wenn die Mädchen und Jungen früher ganz normal gespielt und gesprochen haben, hat Rohwer das lautstark in ihrem Raum gehört. Das habe sich jetzt komplett geändert, sagte sie.

Dass die Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb über die Bühne gehen, bringt schon Unruhe ins Schulzentrum, räumte Angela Rohwer ein. Mal laufen Schüler trotz entsprechenden Aushangs in ihren gerade gesperrten Raum und sind irritiert. Dazu kommen Schmutz und eben besagte Baustellengeräusche. Doch alle Absprachen funktionieren gut, versicherte die Schulleiterin. Als es bei Kernbohrungen zeitweise zu laut geworden ist, hätten die Arbeiter diese kurzerhand ausgesetzt. „Und während der Prüfungszeit werden wir nicht so vorankommen, wie wir uns das vorstellen“, sagte Marcel Bunk. Doch das sei allen Beteiligten klar. „Wir haben jede Woche eine Baubesprechung“, erklärte Rohwer. Die Hausmeister würden dafür sorgen, dass niemand den Überblick verliert. „Und mal ein Bohren haut keinen vom Stuhl. Schließlich wollten wir, dass die Schule umgebaut wird.“

Neben der Akustik ist es aber vor allem die Verkabelung, die dem Schulzentrum bisher Probleme bereitet hat. „Sie ist veraltet und nicht für den digitalen Unterricht geeignet“, so Marcel Bunk. Es gebe drei Computerkabinette im Haus. Doch die Schule soll auch weitere digitale Tafeln erhalten (RA berichtete). „Unsere alten Leitungen hätten das nicht geschafft“, ist Schulleiterin Rohwer überzeugt.

„Der größte Schwung der Arbeiten soll in den diesjährigen Sommerferien geschafft werden“, sagte Marcel Bunk. Die Firmen wüssten Bescheid und hätten sich entsprechend eingerichtet. In diesen sechs Wochen soll unter anderem das Lehrerzimmer erweitert werden. Alle an der Sanierung beteiligten Unternehmen stehen indes noch nicht fest: Die Arbeiten an der Fassade und der Turnhalle werden jetzt ausgeschrieben, erklärte Bunk. Bis Ende Mai will er die Firmen unter Vertrag haben. Doch momentan liegt das Hauptaugenmerk noch auf der Akustik: Wenn die Decken in der Oberschule installiert sind, kommen die Arbeiter noch einmal zurück in die Grundschule, um zu schauen, an welchen Wänden ebenfalls Akustikelemente angebracht werden können.