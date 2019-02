Abschied von Pfarrer Wilfried Rahner

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Familienangehörige, Weggefährten und Freunde haben am Mittwoch Abschied genommen von Pfarrer i. R. Wilfried Rahner, der am 19. Februar in Berlin-Spandau im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Unter den Trauergästen waren auch Zehdenicks früherer Bürgermeister Arno Dahlenburg und der jetzige amtierende Bürgermeister Dirk Wendland.

Seine Zeit in Zehdenick war für Wilfried Rahner so prägend, dass der eigentlich in Vetschau in der Lausitz geborene Pfarrer sich wünschte, auf dem Friedhof I in Zehdenick seine letzte Ruhe zu finden. Schon im Ruhestand lebend, fanden Wilfried und seine Frau Christa-Maria Rahner den Weg nach Zehdenick, wo sie im Kloster eine Wohnung bezogen. Der geschichtlich sehr bewanderte Wilfried Rahner kümmerte sich fortan um das Klosterensemble, organisierte Führungen und sorgte dafür, dass das sagenumwobene „Zehdenicker Altartuch“ ins Kloster zurückkehrte, zumindest als originalgetreue Kopie. Denn das Original selbst befindet sich bereits seit den 1930er-Jahren in der Obhut des Märkischen Museums in Berlin. Darüber hinaus war es ihm wichtig, an das jüdische Leben in Zehdenick zu erinnern. Mit aller Kraft setzte er sich neben anderen für die Restaurierung und den Erhalt des jüdischen Friedhofes ein. „Viele drücken sich hier davor, die eigene Geschichte kritisch zu reflektieren“, kritisierte er 2006 den Umgang mit dem schwierigen Erbe. Während sich seine Frau Christa Maria, die beiden waren fast 60 Jahre verheiratet, in Zehdenick auch politisch in der SPD engagierte und eine Zeitlang als ehrenamtliche Schiedsfrau tätig war, hielt sich Wilfried Rahner eher im Hintergrund. Im Juni 2014 verließen sie Zehdenick. Wilfried Rahners stets freundlich, umgängliche Art wird aber vielen Zehdenickern in guter Erinnerung geblieben sein, was die große Anteilnahme an seiner Beisetzung belegt.(ris)