Stadt muss vermutlich Anliegerbeiträge für Straßenbau zurückzahlen

Siegmar Trenkler

Alt Ruppin (MOZ) Weil die Beiträge für den Straßenausbau an der B 167 in Alt Ruppin zu spät verschickt wurden, muss die Stadt vermutlich Geld an die Anlieger zurückzahlen. Das ist zumindest die Auffassung des Potsdamer Verwaltungsgerichts, bei dem eine Klage von zehn Anwohnern aus dem Neuruppiner Stadtteil anhängig ist.

„Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Kläger vor Gericht obsiegen werden“, berichtete Baudezernent Arne Krohn dem Haupt- und Finanzausschuss am Montag. Für die Stadt geht es dabei um einiges Geld. Der Streitwert des Verfahrens liegt bei rund 42 200 Euro. Knapp 33 200 Euro hatten die Anlieger davon bezahlt, weswegen die Stadt bei einer gerichtlichen Niederlage zusätzlich Zinsen in Höhe von rund 3 130 Euro an die Kläger zahlen müsste. Zusammen mit den bisherigen Gerichts- und Anwaltskosten von rund 16 300 Euro geht es um etwa 61 500 Euro.

Die Klagen beziehen sich auf Ausbaubeiträge von Anwohnern des Teilstücks der B 167 zwischen dem Ortsausgang in Richtung Neuruppin und dem Kreisverkehr an der Breiten Straße. Die Stadt war bei der Abrechnung davon ausgegangen, dass das Bauvorhaben erst mit der Fertigstellung der Straße zum Bollwerk im Jahr 2012 abgeschlossen war. Erschwerend kam laut Krohn hinzu, dass die Endabrechnung durch den Landesbetrieb Straßenwesen trotz mehrmaliger Aufforderungen durch die Stadt sehr schleppend verlief. Die komplette Abrechnung lag der Stadtverwaltung erst im Juni 2015 vor und musste auch erst noch durch ein Ingenieurbüro so aufbereitet werden, dass die Beitragsabrechnung überhaupt möglich war. Für die Abschnitte der B 167, die bis 2008 fertiggestellt wurden, war damit die mögliche Abrechnungsfrist aber schon abgelaufen.

Die Rückzahlung betrifft ausschließlich die zehn Kläger, wie Krohn am Montag klarstellte. Die Rechtskraft der bereits bezahlten Bescheide aller anderen sei von dem laufenden Verfahren nicht betroffen.

Indes könnte es eine Möglichkeit für die Stadt geben, sich das Geld wiederzuholen. Der Linken-Fraktionsvorsitzende Ronny Kretschmer regte an, Schadenersatzforderungen gegen den Landesbetrieb prüfen zu lassen. Das ist laut Krohn bislang noch nicht geschehen. Er sagte aber zu, bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung am 11. März ein Ergebnis dieser Prüfung vorzulegen.