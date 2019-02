Ersatzverkehr verspätet - Bahnreisende genervt

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Bahnreisende des RE1 mussten am Donnerstagnachmittag länger warten. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Fürstenwalde und Erkner verspätete sich. Die Stimmung an der Haltestelle zeigte sich in genervten Kommentaren.

Wegen Bauarbeiten kommt es noch bis März zu Einschränkungen auf der RE1-Linie. Die meisten Züge aus/in Richtung Magdeburg werden zwischen Erkner und Fürstenwalde (Spree) durch Busse ersetzt, so die Deutsche Bahn. Der Anschlusszug in Erkner wartete jedoch auf die Bahnreisenden, berichteten Passagiere.

In Fürstenwalde (Spree) haben Bahnreisende immer erst Anschluss an die Züge bzw. die Busse des nächsten Taktes zur Weiterfahrt, informierte die Deutsche Bahn vorab.

Am Wochenende müssen Bahnreisende zwischen Ostbahnhof und Erkner auf die S-Bahn ausweichen.