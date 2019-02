Autohaus will jungen Tschetschenen ausbilden

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wäre nicht sein Boxtrainer Michael Ungar an Flüchtlingshelfer Karl-Ernst Brehmer herangetreten, Islam Maashew würde vermutlich immer noch zu Hause sitzen und darauf warten, einer Arbeit nachgehen zu dürfen. Ungar beschrieb den 19-Jährigen als fleißig, nur seine Deutschkenntnisse müsse er noch verbessern. Darum kümmerte sich Karl-Ernst Brehmer, der sich mittlerweile als Pate des 19-Jährigen bezeichnet. Er besuchte auch die Familie von Maashew, der mit drei Geschwistern und seiner Mutter vor drei Jahren nach Zehdenick kam. Zuhause wird Russisch gesprochen. Die Familie wird derzeit in Deutschland nur geduldet, wie die meisten in Zehdenick lebenden Asylbewerber, weiß Brehmer.

Für den 76-Jährigen, der Jahrzehnte lang Russisch unterrichtet hat, gibt es keine Verständigungsprobleme. Maashew besuchte den Integrationssprachkurs der Kreisvolkshochschule in Zehdenick und schloss die Niveaustufe 1a erfolgreich ab. „Das ist die Voraussetzung, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen“, so Brehmer. Und dann fragte er seinen Schützling, was er beruflich machen wolle, welche Interessen er habe. „Kfz-Mechaniker“, sagte der 19-Jährige. Karl-Heinz Brehmer machte sich auf die Suche nach einem Praktikumsplatz und fand ihn bei Wizner & Müller. Zuvor allerdings musste noch die Genehmigung der Ausländerbehörde zur Aufnahme eines Praktikums eingeholt werden. Die Behörde stimmte zu.

Die Werkstattkollegen sind voll des Lobes für den 19-Jährigen. Aufgeschlossen sei er, hilfsbereit, zuvorkommend, aber noch viel zu still. Seine Deutschkenntnisse seien hingegen schon sehr gut, bescheinigt ihn Geschäftsführer Karl-Heinz Wizner Teamfähigkeit. Man würde ihm auch gerne die Chance geben, eine Ausbildung zum Mechatroniker zu beginnen. Doch dazu muss Maashew erst einmal seine Sprachkenntnisse verbessern. Die Aufnahmeprüfung in der Sprachenschule in Gransee habe er erfolgreich bestanden, so dass er schon Mitte April mit dem Integrationssprachkurs 1b beginnen könne, der 600 Unterrichtsstunden dauert.

Bis Jahresende soll der 19-jährige so gut Deutsch sprechen, dass er im nächsten Jahr mit seiner Berufsausbildung beginnen kann. Das käme dem jungen Tschetschenen gelegen, hat er doch die Absicht, in Deutschland zu bleiben. Und es würde seine Chancen erhöhen, ein Bleiberecht zu bekommen. Dann profitiere er von dem, was die Bundesregierung auf Drängen der SPD beschlossen habe: Migranten mit Duldung erhielten, wenn sie anderthalb Jahre in Deutschland gearbeitet haben, eine Beschäftigungsduldung. Nach weiteren anderthalb Jahren gebe es dann die Aufenthaltsgenehmigung, so Brehmer. „Das hilft, den Arbeitsmarkt positiv zu gestalten“, so Brehmer, der davon überzeugt ist, dass es ohne Zuwanderung nicht gehen wird. Besonders in Handwerksberufen gebe es nicht mehr genug Nachwuchs. Engpässe gebe es auch in der Pflege.

Migranten in Arbeit zu vermitteln, hat für Brehmer aber noch eine andere Funktion: „Integration läuft erst dann, wenn wir die Migranten in Beschäftigung bringen“, ergänzt der 76-Jährige. Wobei es bei Wizner & Müller keinen Engpass an Lehrling gibt, wie der Chef versichert. In den vergangenen Jahren sei es immer gelungen, einen neuen Auszubildenden zu finden.