Pächter gefunden

Patrik Rachner

Brieselang Mehr Planungssicherheit: Vorbehaltlich eines Vertragsabschlusses wird der Brieselanger Unternehmer Frank Goslowsky neuer Pächter und Betreiber des Nymphensees. Die Gemeindevertreter haben am Mittwochabend während ihrer Sitzung mit großer Mehrheit (18 Ja-, eine Nein-Stimme, zwei Enthaltungen) einen entsprechenden Beschluss gefasst, indem sie Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) einen Verhandlungsauftrag erteilt haben.

Goslowsky setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch. Die Mitglieder des Gremiums sind damit der Auffassung der Verwaltung gefolgt, die den Vorschlag nach Bewertung aller drei Interessenten anhand einer Matrix unterbreitet hatte. Vom Tisch ist neben weiteren Vorschlägen, die diskutiert wurden, auch die Variante, dass die Verwaltung das Naturbad in Eigenregie betreiben soll. Dazu waren in einem Papier nach einer groben Einschätzung Eckpunkte dargestellt worden, die der Zielsetzung am Ende jedoch zuwiderlaufen würden, etwa vor dem Hintergrund zu erwartender Gesamtkosten (darunter für das Personal) in Höhe von rund 300.000 Euro jährlich für den Betrieb zuzüglich Instandsetzungsmaßnahmen.

Ein Beschlussantrag, wonach über diverse Varianten noch einmal während einer Sondersitzung beraten werden soll, fand u.a. mit Blick auf den Zeitfaktor knapp keine Mehrheit. Die beiden weiteren Beschlussvorlagen zum Thema Nymphensee wurden zudem entweder zurückgezogen oder nicht mehr behandelt.

„Wir können nun die weiteren Weichen stellen, damit der Badebetrieb am Nymphensee pünktlich zur Saisoneröffnung im Mai im Sinne der Besucher aufgenommen werden kann“, sagte Bürgermeister Garn. Bestandteil der Vertragsverhandlungen, die auf Basis der Ausschreibungsbedingungen geführt werden, sollte nach Empfehlung der Gemeindevertreter sein, dass ein Förderverein gegründet werde, um die Bürger vor dem Hintergrund potenzieller Mitsprachemöglichkeiten in Teilbereichen mit ins Boot zu holen.

Zuvor waren am 20. Februar im Hauptausschuss der Gemeinde Brieselang alle drei Konzepte der Interessenten diskutiert worden. Neben Frank Goslowsky hatten sich noch Stephan Meyer-Breitländer sowie Tim Schwarzenberg und Florian Hoppe mit ihrer Idee einer Sozialgenossenschaft um die Pacht des Sees beworben.

Frank Goslowsky hatte seine Vorstellungen unter dem Titel „Nymphensee – Natur, die begeistert“ erläutert. Er setzt auf eine verbesserte Infrastruktur mit Freizeitangeboten, darunter ein Beachvolleyballfeld, eine Schwimminsel, ein Outdoor-Schachspiel, neue Geräte für einen Spielplatz, einen Wanderweg um den See, ein Barfußpfad sowie eine Sauna im alten Bademeisterhäuschen. Weiterhin ist eine ganzjährige Gastronomie zu moderaten Preisen geplant. Und: In Abstimmung mit der Gemeinde will er auch diverse Feste, etwa Beachpartys, veranstalten.

Ähnlich klassisch unternehmerisch wollte auch Stephan Meyer-Breitländer den Nymphensee betreiben. Er hatte in der Vergangenheit bereits den Bernsteinsee in Velten bewirtschaftet. Gemeinsam mit einem Partner setzte er als Zukunftsvision auf einen Aquapark mit mobilen Wasserspielgeräten, um verstärkt Familien mit Kindern anzusprechen.

Einen genossenschaftlichen Ansatz zur Betreibung des Nymphensees hatten Tim Schwarzenberger und Florian Hoppe geplant. Sie wollten den See mit und für die Bürger gestalten und ihn als nachhaltigen Tourismusstandort ganzjährig etablieren. Die Hauptausschussmitglieder konnten nach jeder Vorstellung die Konzepte zumindest ansatzweise auf Herz und Nieren überprüfen. Fragen zur Wirtschaftlichkeit oder zu den Angeboten selbst wurden erörtert. Die Interessenten hatten dann drei Tage die Möglichkeit, ihre Konzeptionen gegebenenfalls nachzubessern.