Kino bleibt Freizeit-Vergnügen

Alexander Mohring (18) schaut am liebsten Actionfilme und Live-Konzerte auf der Leinwand. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Locken die großen Filmproduktionen noch genügend Frankfurter in den Filmpalast, mit seinen sechs Sälen und 1392 Plätzen? © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Die Fußball-WM im Fernsehen und der heiße Sommer machten es den Kinos 2018 nicht einfach. „Das war keine Überraschung“, sagt die Theaterleiterin vom Frankfurter Cinestar, Rita Fago. Trotz Internet-Konkurrenz lockt das gemeinsame Filmerlebnis nach wie vor Besucher an.

Caro und Max gönnen sich am Mittwochmittag den Film „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“. Im dritten Teil der Animationsfilmreihe trifft der Drache Ohnezahn auf ein Weibchen. Mit Popcorn und einer großen Cola gehen die Frankfurter Richtung Kinosaal. Zusammen mit den Tickets für das Sehvergnügen in 3D zahlen sie gut 30 Euro. „Das gönnen wir uns alle paar Monate einmal“, erzählt das Pärchen. Im Internet auf Netflix würden sie zwar auch Serien wie „Game of Thrones“ schauen, aber das ersetze nicht die große Leinwand.

Locken die großen Filmproduktionen noch genügend Frankfurter in den Filmpalast, mit seinen sechs Sälen und 1392 Plätzen? „Aus Wettbewerbsgründen gibt Cinestar keine Besucherzahlen heraus“, antwortet Rita Fago auf die Frage, wie viele Kinofans 2018 das Kino am Marktplatz besuchten. Die Filmförderungsanstalt (FFA) bilanzierte für Deutschland: „Starker Rückgang bei Umsatz und Besuchern, stabiler deutscher Marktanteil, erstmals wieder mehr als 900 Kinostandorte.“ Der Rückgang ist für die Frankfurterin keine Überraschung: Bedingt durch den fünfmonatigen Dauersommer und die Fußball-WM im Fernsehen sei es kein besonders erfolgreiches Kinojahr gewesen. „Gerade in WM-Jahren stellt man sich bereits auf solche Ergebnisse ein“, sagt sie.

284 Filme wurden 2017/2018 im Frankfurter Cinestar gezeigt, die das gesamte Spektrum an Filmgenres abbilden: Von Animationsfilmen über Komödien bis Thriller. „Wir halten den Stellenwert von Kino in der Gesellschaft für sehr hoch – sowohl sozial als auch kulturell“, ist Fago überzeugt. Außerdem höre sie von Kinobesuchern, dass das gemeinschaftliche Freizeitbedürfnis nach wie vor eine große Bedeutung habe. Für viele Gäste sei das Kino eben nicht nur „Filmabspielstätte“, sondern gerade in Zeiten des sehr viel „allein-vor-dem-Bildschirm-Sitzens“ ein sozialer Treffpunkt. Das kann Alexander Mohring nur bestätigen. Der 18-Jährige geht mehrmals pro Jahr ins Kino. „Am liebsten schaue ich Actionfilme“, sagt er bei einer MOZ-Umfrage.

Was die Auswirkungen der Internetanbieter – wie Netflix und Amazon – aufs Kino angehe, liegen laut Fago noch keine genauen Zahlen vor. „Tendenziell führt es zwar zu einer sehr hohen Reichweite auch bei Kinofilmen“, meint sie. Gleichzeitig gingen die Video-Nutzer aber auch häufig ins Kino.

„Klar schaue ich mir einige Filme im Netz an“, sagt Vincent Delaplace. Aber sein Ritual, vor einem Kinofilm mit Freunden etwas Essen zu gehen und dann gemeinsam vor einer Leinwand zu sitzen, sei nicht durch den PC-Bildschirm zu ersetzen. Dagegen gehen Christel Schulze und ihr Mann selten ins Kino. „Wir gucken aber auch fast kein Fernsehen“, sagt die 79-Jährige auf dem Marktplatz. Lieber lösen die beiden Kreuzworträtsel.

Rita Fago selbst liebt Filme mit Musik, einem guten Inhalt und vielen Emotionen. „Horrorfilme schaue ich gar nicht, dafür bin ich zu empathisch“, sagt sie. Ihr persönlicher Lieblingsfilm lief bereits vor fast 18 Jahren in ihrem Haus: „Dancer in the Dark“ von Lars von Trier. „Das ist für mich der beste Film der letzten 20 Jahre.“ Im Mai 2018 feierte das Cinestar den 20. Geburtstag.

Ob kommende Filme wie „Captain Marvel“, „Terminator 6“ oder „Godzilla 2“ mehr Besucher in die Kinos treiben, wird das Jahr zeigen.