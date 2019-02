Überfall auf Lottoladen – wie gefährlich war die Tatwaffe?

Ingmar Höfgen

Sachsenhausen/Potsdam Der Überfall auf einen Lottoladen in Sachsenhausen im Juli 2014 wird die Richter am Landgericht Potsdam noch länger beschäftigen. Aufgrund eines erhöhten Beratungsbedarfs soll ein Urteil erst am 7. März verkündet werden.

Vor fast fünf Jahren hatte der damals 22-jährige Oranienburger Alexander T. den Laden überfallen, der Verkäuferin eine Schreckschusspistole vorgehalten und mit gespieltem russischen Akzent rund 860 Euro erbeutet. Als ein hinzukommender Kunde die Geschäftstür von außen zuhielt, feuerte T. durch einen Spalt – der Mann leidet seitdem an einem Tinnitus.

Die Richter versuchten am Donnerstag mit Hilfe zweier Sachverständiger zu klären, ob das Gas der Schreckschusspistole nach vorn oder zur Seite entladen hatte. Im ersten Fall wäre die Pistole wegen vergleichbarer Gefährlichkeit einer Waffe gleichgestellt, im zweiten Fall nicht – so lässt sich grob die Unterscheidung benennen, die für den Angeklagten über die Strafhöhe entscheidet. Weil dies im ersten Prozess ebenfalls in Potsdam offen geblieben war, hatte der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben, mit dem T. wegen des Raubes und vier Tankstellenüberfällen zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war.

Die Sachverständigen konnten dazu keine klare Aussage treffen, denn die Pistole wurde bisher nicht gefunden. Auch Videoaufnahmen von einem Tankstellenüberfall in Hennickendorf, die T. und zwei weitere Angeklagte ebenfalls begangen haben, gaben keinen Aufschluss. „Ich müsste mir die Waffen in Ruhe angucken, aus der Bewegung heraus ist das nicht möglich“, sagte der Waffen-Sachverständige.

So blieb es beim Zusammentragen von Indizien. In Deutschland seien nur Schreckschusspistolen zugelassen, die nach vorn entladen – und die seien am einfachsten zu beschaffen. Sicher war sich der Experte, dass die meisten Gas- und Schreckschusswaffen im Nahbereich tödlich sind. Wie das Gericht es sieht, steht vermutlich in einer Woche fest.