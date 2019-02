Es fehlen die jungen Senioren

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg (CBL) gehen langsam die Rentner aus, insbesondere die jungen Rentner oder Vorruheständler ab 60 Jahren. Darüber informierte Sylke Falkenberg, die Chefin der CBL, im gemeindlichen Sozialausschuss.

Dessen Mitglieder wollten sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Angebote für die Senioren im Löwenberger Land vorgehalten werden und wie diese angenommen werden. Ausgehend davon fragten die Kommunalpolitiker, wie sie als politische Interessenvertreter der Senioren die Arbeit der CBL oder anderer Organisationen unterstützen können.

Abgesehen von Nassenheide, wo es aus der Tradition heraus eine starke Ortsgruppe der Volkssolidarität gibt, ist in den meisten anderen Ortsteilen die Christliche Bürgerhilfe der Ansprechpartner für die älteren Semester. Aktuell sind es 362 Mitglieder, informierte Sylke Falkenberg in ihrem Vortrag. Starke Ortsgruppen gebe es unter anderem in Grieben, Löwenberg, Grüneberg, Falkenthal und auch in Glambeck. Je nach Größe der Ortsteile variiere natürlich ebenso die Größe der CBL-Ortsgruppen. Zu den regelmäßigen Angeboten gehörten unter anderem die Spiele-Nachmittage sowie Kaffee- und Gesprächsrunden. Doch auch Spaziergänge, Leserunden und Ausflüge würden angeboten. Keinesfalls vergessen werden dürften die fleißigen Strickfrauen, die sich sogar ortsgruppenübergreifend treffen, um ihrem Hobby, Babysachen zu stricken, nachzugehen.

Eine Tendenz sei allerdings klar zu erkennen, so Sylke Falkenberg weiter: „Die Mitgliederzahl sinkt, nicht dramatisch, aber doch seit Jahren kontinuierlich.“ Das eigentliche Problem dabei sei, dass es immer weniger Senioren gebe, die im Alter zwischen 60 und 70 Jahren die Arbeit in den Ortsgruppen unterstützen würden. Entweder würde sie noch weiter arbeiten oder sich in anderen Interessengruppen organisieren. Die Folge sei, dass das Durchschnittsalter der Senioren in den Ortsgruppen immer weiter steige. „Es liegt der bei 70+“, so die CBL-Chefin. Ein Alter, in dem die Senioren weniger an Ausflügen und Treffen in großer Runde, sondern mehr an gemütlichen Zusammenkünften in den Ortsteilen selbst interessiert seien.

Diese Angebote gebe es, und sie würden auch weiter vorgehalten, so Sylke Falkenberg. Durchaus überlegenswert sei jedoch, ob es künftig noch solche gemeinsamen Veranstaltungen wie das zentrale Sommerfest für alle Ortsgruppen geben muss, so ihr Vorschlag. Das Geld, das für die Organisation der Transporte oder kulturelle Veranstaltungen ausgegeben werde, könnte besser den Ortsgruppen zugute kommen. Alternativ könnte dort für Veranstaltungen wie den Seniorenkarneval, Lesungen oder Konzerte geworben werden, ergänzte sie die Ausführungen.

Sofern die CBL bei ihrer Arbeit Unterstützung brauche, stehe der Ausschuss als Ansprechpartner bereit, dankten die Kommunalpolitiker für die ausführlichen Informationen.