SPD-General Lars Klingbeil muss Kritik von Schülern einstecken

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Wenn ein Goldfisch im Glas schwimmt, kommt er nicht voran, sondern dreht eine Runde nach der anderen. Ohne Raumgewinn. Womöglich hat er die Hoffnung, irgendwann aus diesem ewigen Kreislauf ausbrechen zu können, um zu neuen Ufern zu schwimmen.

Vielleicht haben sich die SPD-Ortsvereine Birkenwerder und Hohen Neuendorf am Mittwochabend deshalb für die Diskussionsmethode Fishbowl (siehe Info-Kasten) entschieden, als SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und der brandenburgische Kandidat fürs Europaparlament, Simon Vaut, in den Rathaussaal von Birkenwerder kamen, um über Europa und den Rest der Welt, aber auch über die eigene Partei zu diskutieren. Denn die Sozialdemokraten versuchen gerade, sich neu aufzustellen, und sehen Licht am rettenden Ufer. Sie haben die soziale Gerechtigkeit als ureigenes Thema wiederentdeckt. „Wir wollen Partner der Menschen im Wandel sein und Brücken bauen“, sagte Klingbeil. Es brauche wieder ein stabiles Wertesystem, in dem jeder respektiert werde. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, versicherte die Hohen Neuendorfer Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz. „Ich merke ein Aufatmen in der Partei, weil es endlich wieder um Solidarität und Inhalte geht.“ Auch der kämpferische Simon Vaut, der auf dem aussichtslosen Listenplatz 22 steht, sieht optimistisch in die Parteizukunft: „Die SPD hat das Diskutieren wiederentdeckt.“ Bundessozialminister Hubertus Heil hat mit dem Vorschlag, eine Grundrente einzuführen und Hartz 4 in Bürgergeld umzubenennen, offenbar den strapazierten Nerv der leidgeprüften Sozialdemokraten getroffen.

Nachdem die aktuellen Wahlkampfthemen Grundrente, Mindestlohn, Recht auf mobiles Arbeiten, angereichert mit einigen Anekdoten aus dem Politikalltag, abgehakt und die Polarisierung und der raue Ton in der Gesellschaft angeprangert waren, durften sich die Gäste an der Diskussion beteiligen. Mehrere der gut 50 Zuhörer, überwiegend Sozialdemokraten, nutzten die Gelegenheit, entweder Steilvorlagen für die Politprominenz zu liefern, oder im Fischgals gegen den Strom zu schwimmen und den Politikern auf den Zahn zu fühlen. So warf ein Oranienburger Schüler ihnen vor, die Ängste der jungen Generation zu ignorieren. Eine junge Gymnasiastin aus Oranienburg zeigte sich enttäuscht von der Politik, weil die Kohlekommission es nicht hinbekommen habe, „dass wir noch auf der Erde leben können“. Der geplante Ausstieg komme definitiv zu spät, „obwohl das alle wissen“. Das saß. Klingbeil, der durchaus Sympathie für die Aktion „Friday for future“ erkennen ließ, ergriff die Flucht nach vorne und erinnerte an seine rebellische Jugend. Auch er habe als junger Mann gegen die Spitzenpolitiker gekämpft. „Ihr müsst es den Politikern unbequem machen“, ermunterte er die junge Frau zum Weiterkämpfen und versicherte, dass der Protest der Jugend sehr wohl gehört werde. „Ohne euch wäre das Thema nicht so im Fokus.“ Allerdings sei Politik immer auch das Ausloten von Kompromissen, bei denen keiner auf der Strecke bleiben dürfe. Das war nicht das, was die beiden Schüler hören wollten. Vielleicht hatten sie in dem Moment auch das Gefühl, ein Goldfisch zu sein. Immerhin konnten sie am Mittwochabend das Fischglas im Rathaussaal wieder verlassen. (zeit)