Mütter als ehrenamtliche Betreuer

Wolfgang Balzer

Groß Behnitz Der Groß Behnitzer Jugendclub soll künftig wieder Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen des Ortes und auch der Ortsteile Klein Behnitz und Quermathen sein, darüber waren sich die Mütter, die sich seit längerem mit ihren Jüngsten hier in der Krabbelgruppe treffen, einig. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Ortsbeirat luden sie die Groß Behnitzer Eltern mit ihrem Nachwuchs zu einem Tag der offenen Tür ein.

Weit mehr als 100 Eltern und ihre Kinder nutzten die Möglichkeit, sich nicht nur die idealen Bedingungen im Jugendclub in der alten Schule anzusehen, sondern auch ihre Gedanken darüber auszutauschen, wie die Kinder und Jugendlichen hier ihre Freizeit gestalten könnten.

Melanie Lange aus Groß Behnitz besucht mit Winni regelmäßig die Krabbelgruppe. „Ich bin froh darüber, dass Winni später, wenn er älter ist, hierher in den Jugendclub kommen kann, um mit Gleichaltrigen zu spielen“, sagte sie. Die Jüngsten hatten sich darüber indessen bereits ihre eigenen Gedanken gemacht. Auf entsprechenden Ideen-Tafeln waren unter dem Thema „Im Club gewünschte Angebote“ unter anderem Gesellschafts- und andere Spiele ebenso notiert wie ein YouTube-Kanal. Unter „Vermisste Freizeitangebote“ waren sowohl ein Fußballverein für Kinder als auch ein Fußballfeld von den Kindern und Jugendlichen notiert.

Als Öffnungszeiten wurden von ihnen Dienstag und vor allem Freitag und hauptsächlich zwischen 16 und 18 Uhr favorisiert. „Wir wollen zunächst mindestens einmal in der Woche den Jugendclub öffnen und uns als Mütter die Arbeit teilen“, sagte Anja Sechting. Alles andere hänge von den Interessen der Kinder und Jugendlichen ab und auch davon, wie viele in ihren Club kommen. Die Mütter würden sich um die Jüngeren kümmern und Kevin Müller von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. um die Älteren. Er ist als pädagogische Fachkraft der Stadt Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen in den Ortsteilen und wird in dieser Funktion auch den Groß Behnitzer Jugendclub mit betreuen. Marco Fricke, ehemals langjähriger Leiter des Jugendclubs, wird auch weiterhin dabei sein, wenn auch nur noch zeitlich begrenzt.

Bei den Müttern findet die Belebung des Jugendclubs viel Unterstützung. „Ich finde es prima, dass der Jugendclub aus dem Dornröschenschlaf geweckt wird und die Kinder mitten im Ort an einem neutralen Ort gemeinsam spielen können“, sagte Nadine Schulz aus Quermathen. Sie lobte die Initiative der Mütter, die bei der Betreuung mitwirken möchten. „Ich würde dafür auch mal einige Stunden ans Bein binden“, versicherte sie.

Ortsvorsteher Wolfgang Jung war zufrieden mit dem Tag der offenen Tür. „Nach der Eröffnung der neuen Kita soll nun der Jugendclub zu einem Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen gestaltet werden“, sagte er. Für die Initiative der Mütter und die Unterstützung durch die Stadtverwaltung bedankte er sich im Namen des Ortsbeirates und übergab ein kleines „Startgeld“, einen Scheck über 102 Euro von Einnahmen beim Halloween-Fest in Quermathen