Fett und Ratten unter der Stadt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zirka 235 Kilometer Schmutzwasserleitung, das entspricht etwa der Entfernung zwischen Berlin und Erfurt, muss der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue in seinem Verbandsgebiet pflegen. Derzeit sind die Spezialfahrzeuge in Eisenhüttenstadt unterwegs.

Nein, zu beneiden ist Andreas Waldow vom Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue nicht. Als er den Hochdruckschlauch am Donnerstagvormittag aus einem Schacht in der Saarlouiser Straße zieht, hängt erst ein Feuchttuch dran und später eine Slipeinlage. „Man gewöhnt sich dran“, sagt er. Die Abfälle, die irgendwer in der Toilette heruntergespült hat, werden kurz darauf in einer Art Staubsauger verschwinden und mit viel Druck in das Innere des Saugfahrzeuges geschleudert. Dort werden sie vom Wasser getrennt und mit all den anderen festen Bestandteilen und dem Dreck zur Kläranlage gebracht, wo sie schließlich gesammelt und entsorgt werden. Doch bevor es soweit ist, arbeitet sich Andreas Waldow Schacht für Schacht vor. Deckel runter, Hochdruckdüse rein und dann wird das Rohr Zentimeter für Zentimeter mit Wasser durchgeblasen – etwa 50 bis 60 Meter, bis zur nächsten Schachtabdeckung. Das dauert mindestens eine halbe Stunde, oft auch länger. „Je nachdem, wie verdreckt die Leitung ist“, erklärt der TAZV-Mitarbeiter. An diesem Tag stehen die Fritz-Heckert-Straße und die Saarlouiser Straße auf seinem Programm.

Jeder Schacht ist im Normalfall einmal pro Jahr dran. Aber da es auf 235 Kilometern Schmutzwasserleitung etliche solcher Schächte gibt, haben Waldow und seine Kollegen das ganze Jahr über zu tun. „Nur bei Frost können sie nichts machen“, erklärt Heike Herrmann, die Verbandsvorsteherin des TAZV.

Vor dem Stadtzentrum war beispielsweise das Wohngebiet An der Schleuse im VI. Wohnkomplex dran. Bei der dortigen Tour wurden zudem 15.Schmutzfänger unter der Schachtabdeckung erneuert. Von den Abdeckungen waren drei auszutauschen. Was in den vergangenen Jahren aufgefallen ist: In den Leitungen sammelt sich neben dem Sand, der durch kleine Öffnungen in der Abdeckung mit ins Abwassersystem rieselt, immer mehr Fett an. Zwar handelt es sich nicht um so große Fettberge wie beispielsweise in England, wo eine Ablagerung mit rund 250 Metern Länge und einem Gewicht von 130 Tonnen alles bis dahin Bekannte in der Kanalisation in den Schatten stellte, aber das Problem wird auch in Eisenhüttenstadt größer. Laut Jürgen Köpke, Betriebsstättenleiter Abwasser beim TAZV, fließt weniger Wasser durch die Rohre, der Dreck aber werde nicht weniger. Im Gegenteil.

Doch wie gelangt Fett ins Abwassersystem? Ganz einfach. Statt die Bratpfanne nach dem Gebrauch mit einem Küchentuch auszuwischen, das dann im Mülleimer landet, oder aber Ölreste in den Restmüll zu kippen, geht alles in den Abwasch. Die Folge? Ablagerungen in den Rohren. An denen wiederum bleiben dann Hygiene-Einlagen, Feuchttücher, Kondome und andere Abfälle hängen, die ebenfalls in den Restmüll gehören würden. Die Folge, wenn der TAZV nichts tut, ist das Rohr irgendwann dicht. Havarie!

Ein weiteres Problem: Immer wieder landen Essensreste in der Toilette, ein Festschmaus für Ratten. Die Nager gibt es laut Jürgen Köpke vor allem im Bereich des Gartenfließes und in Schönfließ. Auch gegen diese Tierchen muss der Verband regelmäßig etwas tun. „Ratten gibt es immer in der Kanalisation, aber wenn es zu viele sind, dann sieht man sie“, sagt Jürgen Köpke. Der TAZV bringt in den Schächten sogar Rattenkameras an.