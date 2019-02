Wohnblock wegen Kellerbrand evakuiert

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Mit „großem Besteck“ rückten die Feuerwehren aus Zehdenick, Gransee und Liebenwalde am Donnerstag gegen 14.46 Uhr zu einem Brand in der Ringstraße 2 in Zehdenick aus. Im Keller eines Mehrfamilienhauses hatte sich nach Angaben der Leitstelle Unrat entzündet. Die 45 Kameraden mussten wegen der starken Rauchentwicklung drei Hausaufgänge evakuieren. Gegen 16.30 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung, so dass die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Einsatz wurde gegen 17 Uhr beendet, verletzt wurde niemand. Eine genaue Ermittlung der Brandursache steht noch aus.(wg)