Mitte hat die jüngsten Männer

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Genau 33 817 Kinder, Frauen und Männer leben aktuell in Fürstenwalde. Das sind 436 mehr als vor einem Jahr und 1708 mehr als Ende 2013. Am stärksten wuchs die Bevölkerung bisher in Nord – doch das ändert sich aufgrund der Bautätigkeit.

Gewissenhaft drückt Andreas Sachs die grau ummantelten Kabel in einen Schlitz. Der junge Mann ist Elektriker. Am Donnerstagnachmittag hatte er in einem Neubau in der Henry-Hall-Straße zu tun. Neun neue Wohnungen entstehen darin. Maurer Thomas Lerche ist mit Trockenbau beschäftigt, auch auf dem Dach ist Betrieb. Obwohl das Gebäude erst in drei Monaten fertig ist, sind fast alle Wohnungen vermietet. „Ein oder zwei sind noch frei“, sagt Rajk Burbach, der Geschäftsführer der Firma Nova Bauen. „In Fürstenwalde gibt es Nachfrage ohne Ende“, ergänzt er. 24 Wohnungen in mehreren Blöcken haben er und seine Mitarbeiter in der Nachbarschaft schon fertiggestellt – und verkauft.

Die Stadt wächst. In den zurückliegenden fünf Jahren stieg die Bevölkerungszahl vor allem im Stadtteil Nord. Lebten dort 2013 noch 10 283 Menschen, waren es laut Meldestatistik der Stadt Ende 2017* schon 10 937 (plus 654). In Mitte erhöhte sich die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum von 9678 auf 10 191 (plus 513) und in Süd kletterte sie von 11 697 auf 12 229 (plus 550).

Aufgrund der vielen neuen Häuser, die in Mitte und Süd entstehen sollen, wird sich diese Entwicklung ändern. In Mitte ist nicht nur die Firma Nova am Werkeln. Ein paar hundert Meter weiter, am Altstädter Platz, will die BST Spree & See GmbH fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 35 Wohnungen errichten. Und in Süd bereitet die Stadt den zweiten Abschnitt der Ketschendorfer Feldmark vor – 44 Baugrundstücke sollen es werden. Drei von ihnen sind zwei- bis dreigeschossig bebaubar und für Mehrfamilienhausbau geeignet. „Im Frühsommer“, sagt Nadine Gebauer aus der Stadtverwaltung, „gehen sie in die Vermarktung.“

Eine sinkende Einwohnerzahl weisen die Meldedaten für den Ortsteil Trebus aus: 2013 wohnten dort noch 432 Menschen, Ende 2017 nur noch 418. Mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren sind die Bewohner auch recht alt. Mitte ist hingegen vergleichsweise jung: bei 42 Jahren lag der Durchschnitt Ende 2017. Vor allem junge Männer scheinen sich dort wohlzufühlen, denn der durchschnittliche Mitte-Mann ist nur 40 Jahre alt, die durchschnittliche Mitte-Frau immer hin 45.

Molkenberg gehörte 2013 noch nicht zu Fürstenwalde. Darum liegen aus diesem Jahr im Rathaus keine Einwohnerdaten vor. Ende 2017 lebten dort 213 Menschen, sie waren im Schnitt 47 Jahre alt. Und auch für den jüngsten Fürstenwalder Ortsteil, das Heideland, ist der Vergleich nicht möglich. Ende 2017 weist die Statistik dort 170 Bewohner aus, die im Mittel 50 Jahre alt sind, wobei die Heideländerinnen (Mittel: 53) den Heideländern (48) sogar noch ein paar Jährchen voraus haben.

*aktuellere Detaildaten lagen am Donnerstag nicht in der Stadtverwaltung vor