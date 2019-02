Mini-Rathaus zieht Richtung Bahnhof

Annette Herold

Erkner (MOZ) Noch steht es in der Neu Zittauer Straße 15, doch bald schon zieht das im Wesentlichen von René Günther gebaute Modell näher an den Bahnhof heran: Mitte April ist es dann in der Ladestraße zu finden, in dem Neubau, in dem das Jobcenter zu finden ist.

Dort soll künftig auch der Pflegestützpunkt seinen Sitz haben, zentraler als bisher. Und eben das Modell des Bechstein-Sommersitzes, dessen Ursprünge in einem FAW-Projekt in Fürstenwalde liegen. Seit das 2013 auslief, macht René Günther ehrenamtlich weiter und hat dafür im Pflegestützpunkt eine Heimstatt gefunden, in dem er auch eine Selbsthilfegruppe besucht. Das Material finanziert der 38-Jährige selbst, doch jetzt hat Bürgermeister Henryk Pilz, im Lehrberuf Zimmerer, zumindest handwerkliche Unterstützung zugesagt. Er will den Modell-Baumeister mit der Anfertigung von Dachgauben und Turmspitzen helfen.

Fertig ist das Mini-Rathaus dann immer noch nicht. „Vielleicht kommt ja sogar noch Licht herein und zu Weihnachten ein Lichterbaum auf den Balkon wie beim richtigen Rathaus“, blickt Stefanie Siewert-Grude in die Zukunft. Unmöglich wäre das nicht, schließlich ist René Günther gelernter Elektriker. Was sich Stefanie Siewert-Grude und auch der bescheidene Baumeister erhoffen: Dass das Haus langfristig einen Platz in einer Ausstellung findet, vielleicht auch im Rathaus.(ahe)