Derby vor heimischer Kulisse

Frankfurt Nach drei Auswärtsspielen in Folge freuen sich die Handball-Frauen des Frankfurter HC am Sonntag mal wieder auf eine Partie vor heimischer Kulisse. Zum Brandenburg-Derby erwarten die Schützlinge von Trainer Wolfgang Pötzsch um 16.30 Uhr den MTV Altlandsberg in der Brandenburg-Halle. Im Vorspiel empfängt die B-Jugend ab 13.30 Uhr den TSV Rudow.

Nach schwachem Saisonstart haben sich die Altlandsbergerinnen zuletzt in ihren Leistungen stabilisiert und konnten im Jahr 2019 bereits zwei der vier Spiele (bei Grün-Weiß Schwerin und gegen die TSG Wismar) siegreich gestalten. Beim Spitzenreiter TV Hannover gab es nichts zu holen, gegen den Zweiten HSG Jörl DE Viöl unterlag der MTV zuletzt nach gutem Spiel nur knapp 27:30. Mit 9:23 Zählern rangieren die Randberlinerinnen derzeit auf Platz 9 in der 3. Liga Nord. „Altlandsberg hat sich sportlich gefangen und zudem mit Beatrice Zacharias jemanden in der Abwehr, der Akzente setzen kann“, warnt Wolfgang Pötzsch. „Ein Aufwärtstrend ist zu erkennen. Das wird ganz sicher kein einfaches Spiel am Sonntag.“

Die Frankfurterinnen, die in allen bisherigen sieben Saisonheimspielen Erfolge verzeichneten, konnten nach zwei Auswärtsniederlagen in Hannover und Owschlag mit einem 28:18 in Hildesheim die Pleitenserie in fremder Halle durchbrechen. Gegen Altlandsberg will das Team um Kapitän Kathleen Müller natürlich auch vor eigenem Publikum punkten. „Es ist ein Derby und das ist immer etwas ganz Besonderes“, freut sich die Spielführerin.

Wolfgang Pötzsch bemängelt noch immer „zu viele Schwankungen in der Abwehr. Wenn diese aber ähnlich gut steht wie zuletzt in Hildesheim und wir schnell nach vorn spielen können, gewinnen wir auch die Spiele“, weiß der erfahrene Trainer. Das umkämpfte Hinspiel Ende Oktober hatten die Frankfurterinnen dank einer Steigerung in der Abwehr deutlich mit 30:20 für sich entscheiden können.