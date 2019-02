Marathon als Königsdisziplin

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) „FahrRad! ‑ Auf den Spuren von Fontane“, so lautet das Motto, das alle Freunde an der Bewegung auf dem Fahrrad am 18. Mai zum Anlass nehmen, um von Neuruppin auf den Spuren des Dichters unterwegs zu sein. Der 7. FahrRad!‑Tag hält dabei eine ganz besondere Herausforderung bereit: den Fontane-Marathon.

Erstmals – eigens zum 200-jährigen Geburtstag von Theodor Fontane – haben die Organisatoren eine längere Strecke ins Programm genommen. Bislang waren 150 Kilometer das Maximum. Die Bezeichnung Marathon hat dabei nichts mit der Marathondistanz (42,195 Kilometer) zu tun, sondern soll vielmehr eine Königsdisziplin kennzeichnen, die neu aufgelegte Langstrecke.

„Die Idee dazu hatten wir schon lange im Hinterkopf. In diesem Jahr passt es natürlich prima zum Fontanejahr, die Verknüpfung ist ideal“, sagt Tom-Uwe Bialowons. Der Berliner ist Präsident des Rad- und Kraftfahrerbunds (RKB) „Solidarität“ Berlin-Brandenburg, dem der Ruppiner Radsportclub (RRC) angeschlossen ist. Und Bialowons und RRC-Chef Uwe Wöller haben einst den Neuruppiner FahrRad!‑Tag in seiner ursprünglichen Form aus der Taufe gehoben. Mit dem Fontane-Marathon haben sie der diesjährigen Auflage ein neues Aushängeschild gegeben. „In der Fahrradszene darf man eine Strecke auch erst Marathon nennen, wenn sie mindestens über 200 Kilometer führt“, betont Fachmann Bialowons. Für ihn war die Aufnahme dieses Angebots ein wichtiges Puzzleteil, um die Neuruppiner Veranstaltung nach einem Boom in den Anfangsjahren und einer zuletzt fallenden Tendenz wieder attraktiver zu machen. „Ich weiß, dass viele Radsportbegeisterte diese spezielle Herausforderung suchen. Von daher hoffen wir auf einen großen Zuspruch, sprich viele neue Teilnehmer.“ Diese Tour, eine von fünf am Veranstaltungstag, richtet sich ganz klar an ambitionierte Radler mit Rennrad. Die Route ist wie ein dreiblättriges Kleeblatt um Neuruppin herum angelegt. Die exakte Streckenführung ist auf der eigens eingerichteten Homepage unter www.fahrrad-tag.de unter dem Menüpunkt „Touren“ einsehbar. Von Neuruppin aus geht es zunächst Richtung Gransee, zurück zum Versorgungspunkt Karwe, weiter nach Kremmen, wiederum zurück nach Karwe, um dann Richtung Neustadt die letzte Schleife gen Neuruppin in Angriff zu nehmen. Bialowons, der seit seinem elften Lebensjahr ein begeisterter Fahrradsportler ist und selbst einige längere Touren (zum Beispiel Berlin – Prag) gefahren ist, weiß: „Trainiert sein muss man schon. Aber vieles ist Kopfsache.“

In jedem Fall sieht der RKB-Präsident den Neuruppiner FahrRad!‑Tag inzwischen als etabliert an. „Das kann man schon so sagen. Es gibt zwischen Prenzlau und Berlin nichts Vergleichbares.“ Jedoch sei er nicht mit dem Spreewald-Marathon oder dem Velothon Berlin vergleichbar. „Das Besondere an Neuruppin ist das Programm drumherum. Da ist Neuruppin einzigartig“, so Bialowons. Auch in diesem Jahr gibt es ein Bühnenprogramm, gibt es Infostände und man kann sich sein Fahrrad kodieren lassen. Auch die traditionelle Spendenaktion für Mukoviszidose-Erkrankte wird erneut aufgelegt. Der Schulplatz im Zentrum von Neuruppin ist einmal mehr der ideale Veranstaltungsort – mit Start und Ziel der verschiedenen Touren. Die offizielle Eröffnung ist am 18. Mai um 8.30 Uhr.