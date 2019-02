Ilka Krüger kritisiert Kurortegesetz

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, hat für die älteste Kurstadt der Mark Brandenburg im Gesundheits- und Sozialausschuss des Landtags in Potsdam gesprochen. Dabei nahm sie kritisch Stellung zum Entwurf des neuen Kurortegesetzes.

„Wir haben bereits genug Probleme“, sagt Ilka Krüger, die seit Juli 2018 Tourismus-Chefin in Bad Freienwalde und damit auch in der ältesten Kurstadt der Mark Brandenburg ist. Formulierungen im Entwurf des neuen Brandenburgischen Kurortegesetzes würden letztlich das Aus für zahlreiche Kur- und Erholungsorte im Land bedeuten, macht sie am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung deutlich. Tags zuvor gehörte sie zu den fünf Experten, die zur Anhörung zur Novellierung des Brandenburgischen Kurortegesetzes von 1994 in den Gesundheits- und Sozialausschuss nach Potsdam eingeladen waren.

Der Entwurf, der auch über die Internetseiten des Landtags abrufbar ist, sieht vor, dass in den Orten mindestens 100 Betten in klassifizierten Beherbergungseinrichtungen wie in Hotels, Gasthöfen, kleineren Beherbergungseinrichtungen und Privatzimmern zur Verfügung stehen sollen. Gerade die Klassifizierung sei für viele private und damit oft kleine Anbieter aber meist zu teuer und aufwändig, erklärt Ilka Krüger. Die Auszeichnung zum Beispiel mit Sternen mache für Vermieter wenig Sinn, wenn ihre Unterkünfte auch ohne ausgelastet sind.

Mit dem Entwurf des Kurortegesetzes, der seit Herbst vorliegt, hatte sich Ilka Krüger bereits befasst, als die Einladung in den Fachausschuss bekam. Diese Gelegenheit zur Stellungnahme habe sie überrascht, aber natürlich gern wahrgenommen.

Laut Marco Büchel, Landtagsabgeordneter der Linken aus Bad Freienwalde, lege der Ausschuss vor einer Anhörung fest, wie viele Experten zu dem jeweiligen Thema angehört werden. Der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag seien immer dabei. Vorschläge können auch die Fraktionen unterbreiten und in diesem Falle sei seine auf ihn zugekommen. „Ich bin das einzige Mitglied, das in einem Kurort wohnt, noch dazu dem ältesten im Land.“ Die Chance für Bad Freienwalde, sich auf politischer Ebene inhaltlich, fachlich und sachlich einzubringen, bezeichnet auch er als gute Sache.

Die Anhörung, von der es dann eine ebenfalls öffentlich zugängliche Niederschrift geben wird, werde nun erst einmal in den Fraktionen ausgewertet. „Dabei prüfen dann alle, ob sie Änderungsanträge einbringen“, erläutert Marco Büchel und erinnert an das „Strucksche Gesetz“. Peter Struck (1943–2012) hatte als SPD-Fraktionschef den Ausdruck geprägt, dass kein Gesetz den Bundestag so verlasse, wie es hineinkommt.

Die Novellierung des Kurortegesetzes könne zum Beispiel in Bezug des Personennahverkehrs neue Türen öffnen, sagt Ilka Krüger und erinnert an die Saisonbuslinie, die auf Initiative der Bad Freienwalde Tourismus GmbH und des Theaters am Rand in Zollbrücke ins Leben gerufen worden ist. Zurzeit durchläuft der Finanzierungsvorschlag die Gremien in Bad Freienwalde und den Nachbarkommunen. Der Oderbus wird von Ostern bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen wichtige touristische Orte zwischen Bad Freienwalde und der Oder anfahren, darunter auch Wriezen.

In einigen Punkten stelle der Gesetzesentwurf aber eine deutliche Verschärfung der bestehenden Vorgaben und damit eine weitere große Hürde für den Moorheilbadstatus von Bad Freienwalde dar. Die bisher vorgesehenen 100 Betten sind laut Ilka Krüger auch eine deutliche Verschärfung gegenüber den gültigen Begriffsbestimmungen des Deutschen Heilbäderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes. Bisher gingen diese von einer Mindestanzahl an „Schlafgelegenheiten“ inklusive Campingplätzen aus, die in der Mehrzahl klassifiziert sein sollten.

Deshalb habe sie den Ausschuss aufgefordert, bei der Festlegung der Anforderungen immer das Maß der Zumutbarkeit im Auge zu behalten und nicht für zusätzliche Erschwernisse im Wettbewerb in Deutschland und im europäischen Ausland zu sorgen. Selbstverständlich, so Ilka Krüger „sei das Ziel, Qualitätsstandards festzuschreiben, zu fördern und zu fordern. Man darf darüber aber nicht den Blick für die realen Bedingungen in den Ortschaften Brandenburgs verlieren.“ Die Reaktionen der Ausschussmitglieder hätten gezeigt, dass ihre Bedenken ernst genommen werden.