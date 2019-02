Einbruch in Kleingärten

MOZ

Wriezen (MOZ) Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen dem 18. und dem 27. Februar in der Kleingartenanlage am Kleinbahnhof auf zwei Grundstücken in Gartenlauben und Schuppen ein. Auf einem Grundstück erbeuteten die Täter eine Motorsense, einen Vertikutierer, einen Kugelgrill, Verlängerungskabel und weitere Gartengeräte. Auf dem anderen Grundstück waren zwar alle Schlösser aufgebrochen worden, nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der Sachschaden liegt bei jeweils rund 500 Euro.