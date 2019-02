Bauaufsicht sperrt Kammermusiksaal

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Teile des Musikschulgebäudes in der Collegienstraße sind seit einigen Tagen bauaufsichtlich gesperrt. Darüber informierte die Frankfurter Stadtverwaltung. Einschränkungen beim Unterricht gebe es deshalb nicht.

Die Anordnung der Bauaufsicht erging laut Pressestelle der Stadt am vergangenen Donnerstag, 21. Februar. Betroffen seien der als Kammermusiksaal genutzte Raum im dritten Obergeschoss, der Platz für bis zu 80 Besucher bietet. Auch die Unterrichtsräume auf der nördlichen Seite im Dachgeschoss, in denen unter anderem Gitarrenunterricht stattfand, dürfen vorerst nicht genutzt werden. Der Grund: „Diese Räume verfügen nicht über den erforderlichen zweiten Rettungsweg“, erklärt Uwe Meier, der auf entsprechende Vorschriften in der brandenburgischen Bauordnung verweist. Gegenüber dem Kultureigenbetrieb sei daher zunächst mündlich eine sofortige Nutzungsuntersagung für die Räume ausgesprochen worden.

Ausweichmöglichkeiten stünden jedoch ausreichend zur Verfügung, sodass kein Unterricht ausfallen müsse. „Die betreffenden Lehrkräfte sind bereits seit Freitag, 22. Februar, in anderen Räumen untergebracht. Auch für die Nutzung des Kammermusiksaales wurden und werden alternative Lösungen gefunden. Es muss kein Unterricht ausfallen“, erklärt Uwe Meier.

Wann die gesperrten Bereiche des Hauses wieder genutzt werden können, ist derzeit noch unklar. „Zunächst werden Gespräche zwischen der Bauaufsicht und dem Eigenbetrieb Kulturbetriebe als den Nutzern erfolgen“, informiert der Stadtsprecher. „Hierbei sollen Möglichkeiten und Varianten besprochen werden, um gegebenenfalls eine Lockerung der Nutzungsunterlassung zu ermöglichen.“ Zur grundsätzlichen Behebung der Mängel werde unterdessen durch das Zentrale Immobilienmanagement (ZIM) der Stadt ein Brandschutzkonzept beauftragt. „Dieses wird dann umzusetzen sein“, so Uwe Meier.

In dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex in der Collegienstraße sind neben der Musikschule auch die Gedenkstätte für Opfer politischer Gewaltherrschaft sowie die Kinderbibliothek untergebracht.