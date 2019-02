Infrastruktur als größtes Problem erkannt

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzer SPD hat sich auf ein Wahlprogramm verständigt, mit dem der Nerv der Wähler getroffen werden soll. Als größtes Problem identifizieren die Sozialdemokraten die verbesserungswürdige Infrastuktur in der Gemeinde.

„Auf der Skala von eins bis zehn verdient Wandlitz in Sachen Infrastruktur lediglich eine vier“, urteilt Assol Urrutia-Grothe, die Wandlitzer SPD-Vorsitzende, die selbst täglich nach Berlin zur Arbeit pendelt. Mal mit der Bahn, mal mit dem Pkw – die 42-jährige Wandlitzerin kennt die großen und kleinen Nöte der Leidensgefährten, die oft im Stau stehen oder auf die nächste Bahn warten müssen. Daher plädiert die SPD für ein „gesundes Wachstum“ in der Gemeinde. Darin eingeschlossen sind die Erfordernisse an Kitas und Schulen, um den Kindern und Jugendlichen auch zukünftig die notwendigen Plätze anbieten zu können. Der 30-Minuten-Bahntakt von Wandlitz in Richtung Berlin rangiert weit oben wie auch die Frage nach ausreichenden Parkplätzen für die Pendler. „Wir müssen zwangsläufig dafür sorgen, dass in Basdorf ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen“, sagt die Wandlitzer Parteivorsitzende.

Im sozialen Bereich stünde Wandlitz dagegen deutlich besser da, wobei die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum in allen Ortsteilen zur Agenda der SPD gehören. Damit nicht genug, es mangelt nach Erkenntnis der Partei an Ärzten. „Bei den Allgemeinmedizinern können wird nicht viel ändern, weil die kassenärztliche Vereinigungen zuständig ist. Aber bei den Fachärzten könnten wir mehr tun. Es mangelt beispielsweise an Augen- und Hautärzten“, weiß Assol Urrutia-Grothe aus den Diskussionen mit ihren Parteimitgliedern.

Ein Problem mit dem Potenzial zu größerem Ärger sei die Jugendarbeit in der Gemeinde. „Es gibt nicht wenige Wandlitzer, die im Sommer lieber 500 Meter laufen, nur, um nicht am Bahnhof Wandlitzsee in den Zug steigen zu müssen. Dort haben wir ein Problem mit Jugendlichen, die randalieren und mitunter alkoholisiert Reisende und Touristen anpöbeln.“ Daher fordert die SPD „Durchsetzungskraft und Augenmaß“, um zu verhindern, dass sich „jugendlicher Vandalismus zu ernster Kriminalität verfestigt“. Jugend- und Sozialarbeiter seien gefordert, ebenso wie mobile Polizeikräfte. Daher setzt sich die SPD in diesen Bereichen „für die Sicherstellung und Verstärkung personeller und sachlicher Ressourcen ein“.

Erwartungsgemäß steht auch die SPD an der Seite der Freiwilligen Feuerwehren und unterstützt das bürgerschaftliche Engagement zur Integration.

Die SPD spricht sich für möglichst viele Aufträge an Wandlitzer Unternehmer aus, sie engagiert sich für den Bürgerpark, der in der Kirchstraße am Wandlitzsee entstehen soll. Die Kulturbühne „Goldener Löwe“ sehen die Sozialdemokraten als ein Ort der Verbundenheit und Identifikation mit der Gesamtgemeinde.

Keine Position beziehen die Sozialdemokraten zum Bürgermeisterwahlkampf. „Eine Positionierung zur kommenden Bürgermeisterwahl erfolgt zu gebender Zeit“, heißt es lediglich dazu. Anders dagegen die Position zur CDU-Forderung nach einem Schwimmbad. „Wir erinnern an die acht Wandlitzer Badeseen und fragen, wie ein Schwimmbad finanziert werden soll“, so Assol Urrutia-Grothe.