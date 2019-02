Mann bei Unfall schwer verletzt

MOZ

Bernau (MOZ) Bei einem Unfall auf der B109 ist am Mittwochabend ein betrunkener Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann hatte kurz nach 19.30 Uhr am Kreisverkehr zwischen Bernau und Wandlitz die Kontrolle über seinen VW-Transporter verloren. Der Wagen prallte gegen eine Betonbegrenzung und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Mann, bei dem ein Alkoholtest 1,34 Promille ergab und zudem ein Drogenschnelltest positiv anschlug, ins Krankenhaus. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Unfallort gesperrt, was zu Staus führte.