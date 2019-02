Es zwitschert in Baum und Busch

Aktiver Ornithologe: Heinz Wawrzyniak hängt Nistkästen für Meisen und Co. in seinem Garten auf. Der 77-Jährige ist Mitglied in der Fachgruppe Ornithologie des Kulturbundes Eberswalde und im Naturschutzbund. Am 5. Mai, 6 Uhr, gibt er wieder eine Vogelstimmenwanderung im Forstbotanischen Garten in Eberswalde. © Foto: Julia Lehmann/MOZ

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Frühaufsteher bekommen nun wieder morgendliches Geleit. Ihr Gezwitscher verrät es: Zahlreiche Vogelarten sind aktiv und stimmen ihre Lieder an. Wer da derzeit zu hören ist, erklärt Heinz Wawrzyniak von der Fachgruppe Ornithologie des Nabu-Kreisverbands Barnim.

Das milde Wetter motiviert. Die Vogelwelt in und um Eberswalde wird von Tag zu Tag munterer. Gerade bei den Höhlenbrütern sei das Brutbegehren deutlich spürbar – und hörbar, sagt Heinz Wawrzyniak (77). Meisenarten und Spatzen beginnen die Nistkästen zu inspizieren, die der studierte Biologe den Tieren in seinem Garten in Eberswalde aufgehängt hat. „Die Kohlmeisen haben zuerst angefangen zu singen“, sagt Wawrzyniak. Zum Teil stecken sie damit Reviere ab, zum Teil ist darunter aber auch schon erstes Brutverhalten. Aufmerksamen Beobachtern wird natürlich auffallen, dass die Tiere häufig wieder sichtbar werden, bevor sie auch akustisch wahrnehmbar sind. Ihr Gesang werde im Frühjahr aber ekstatischer und lauter. Hinzu kommen Kleiber und Spechtarten. Häufig in der Region ist der große Buntspecht, gut zu erkennen an seinem Trommeln an toten Bäumen und Ästen. Der Grünspecht sei an seiner langen Reihe von Lauten zu erkennen. „Klück, klück, klück“, macht Wawrzyniak vor. Sie alle gehören zu den sogenannten Standvögeln, verlassen die Region also nicht, um in wärmeren Gebieten zu überwintern. Kuckuck, Pirol, Laubsänger oder Zippzapp allerdings schon. Sie stoßen im April dazu.

Am frühesten am Tag ist die Amsel zu hören. Ihr Gesang erklingt mit der Dämmerung. Sie überwintert ebenfalls vor Ort. In den Morgenstunden hört man auch Ringel- und Türkentauben. Zu unterscheiden sind diese an ihrem vier- beziehungsweise dreisilbigen Ruf. Sobald die Sonne aufgegangen ist, kommen Spatzen und Meisen dazu. „Die Stare sind eher Sonnensänger“, sagt Wawrzyniak. Mit der Eiablage lasse der Gesang bei allen Arten nach. Denn bei den allermeisten werden Laute dafür genutzt, um Präsenz zu signalisieren und zur Balz.

Noch zu vermissen seien die trompetenartigen Rufe der Kraniche. Auch wenn einzelne Exemplare schon auf Wiesen und Feldern in Brandenburg zu sehen sind. Ende April kehren dann auch Grassmückenarten und Nachtigall zurück, im Mai kommen beispielsweise Rohrsänger dazu. Für die Rohrsänger- und Drosselarten stelle der Finowkanal einen wichtigen Lebensraum dar, sagt Heinz Wawrzyniak. Es sei gut und wichtig, wenn nicht jeder Schilfgürtel entfernt werde. Den brauchen die Tiere für die Brutablage. Die meisten unserer Singvögel fliegen vor dem Winter über die Westroute nach Afrika, oder über die Ostroute in den Nahen Osten, erklärt Wawrzyniak. Gerade auf letzterer lauern etliche Gefahren für die Tiere. Eine Arten gelten als Delikatesse und werden weggefangen.

Ziemlich lautstark werden sich die Mauersegler bemerkbar machen, kündigt Heinz Wawrzyniak an. Sie tauchen ziemlich pünktlich Anfang Mai auf und fliegen Anfang August schon wieder in ihre Winterquartiere. Im Schwarm miteinander verbunden, sind sie an ihren Flugmanövern zu erkennen. Natürlichen Unterschlupf finden die Tiere kaum, aber viele auch im Stadtgebiet angebrachte Nistkästen schaffen Abhilfe.

Arten aus dem Osten, die den Winter in großer Zahl bei uns verbringen, kehren nun allmählich dorthin zurück. Heinz Wawrzyniak hat beobachtet, dass viele im vergangenen Jahr gar nicht erst gekommen sind. Sowohl Grün- als auch Bergfinken und Seidenschwänze seien nicht zu entdecken, nur wenige Buchfinken. Überbewerten würde er das nicht. Schwankungen seien normal. „Woran das liegt, kann man lokal nicht beurteilen“, sagt Heinz Wawrzyniak. Ein Rückgang im Nahrungsangebot an Insekten könne aber eine Rolle gespielt haben. Wirklich bedrohlich wird es im ländlichen Raum für Bodenbrüter auf Feldern und in Feuchtgebieten. Die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen, auf denen viele Arten brüten, stelle stets eine Gefahr dar. Betroffen davon ist etwa die Feldlerche, Der beklagt den Rückgang der Vogelart des Jahres 2019. Sie gilt als Frühlingsbote, findet aber zunehmend weniger Möglichkeiten, ihre Nester gefahrlos auf Wiesen und Feldern zu bauen. Dies genau zu untersuchen sei stets aufwendig und über große Areale notwendig, um genaue Daten zu liefern, gibt Wawrzyniak zu bedenken.