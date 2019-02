MOZ

Eberswalde (MOZ) Vor dem Synagogendenkmal in der Goethestraße in Eberswalde haben Unbekannte eine Sitzbank mit roter Farbe beschmiert. Außerdem wurde eine im Boden eingelassene Lampenleiste, mit der die Gedenkmauer beleuchtet wird, mit Steinen beschädigt. Angezeigt wurde der Vorfall am Mittwoch. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei wird ein antisemitischer Hintergrund nicht ausgeschlossen. Deshalb habe auch der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.