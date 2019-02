Gesunder Wald braucht Unordnung

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Baumfällungen in Wohngebieten und Forstarbeiten im Wald und an Straßenrändern werden von den Bürgern kritisch verfolgt. Strausbergs Stadtförster Heiko Wessendorf betont, dass die Ernte von Holz als nachwachsendem Rohstoff umweltfreundlich ist.

Im Stadtforst zwischen Strausberg und Rehfelde kreischt die Motorsäge. Ein kurzes Rauschen, ein lautes Krachen – eine Buche mit Stammdurchmesser von rund 20 Zentimetern liegt quer über der Schneise. Max Gütschow nimmt die Kettensäge hoch, Marc Fuhrmann schiebt sich den Helm in den Nacken. Die kerngesunde Buche musste fallen, weil sie die Entwicklung der einen Meter daneben stehenden größeren Buche und einer drei Meter entfernten Eiche deutlich behinderte. „Wir entnehmen den Bedränger, um den wertvolleren Bäumen mehr Licht und Raum zu geben“, erläutert Stadtförster Heiko Wessendorf den Grund der Fällung. Der Wald werde durchforstet unter solchen waldbaulichen Gesichtspunkten. Vitale Laubbäume sollen gefördert werden.

Strausberger reagieren oft sehr kritisch auf die Ergebnisse der Durchforstung und besonders der Holzernte: „Nutzholz wurde geerntet, jedoch nur das, was sich verkaufen lässt! Die Wege von schwerer Technik zerfahren, überall wilde Schneisen in den Wald geschlagen, das gute Holz herausgezerrt, die Reste chaotisch liegen gelassen ... der Wald ist zerschunden“, klagen Harald Burchardt und Sonja Klöden vom Wohngebiet Am Försterweg in einem Brief an die Redaktion.

„Grundsätzlich ist es ein Irrtum, dass das Fällen von Bäumen schlecht ist, dass die Ernte des Holzes die Umwelt dem Profit opfert“, stellt Heiko Wessendorf klar, „Waldbewirtschaftung und die Verwertung des nachwachsenden Rohstoffes Holz sind ganz im Gegenteil umweltfreundlich.“

Zwischen dem Kreisel Elefantenpfuhl in Richtung Tasdorf gehört der Stadt nur das Dreieck zwischen der Umgehungsstraße und der stillzulegenden Abzweigung der Altlandsberger Chaussee. „Dort haben wir vor allem Fichten und nach der Trockenheit 2018 sterbende große Kiefern entnommen“, sagt der Stadtförster, „der Grund ist nicht der Verkaufserlös, sondern die Verkehrssicherungspflicht.“ Das benachbarte Waldstück neben dem Gartenbau Kolbinger sei Privatwald. Als Fachmann könne er aber informieren, dass die dort gefällten Fichten massiv vom Borkenkäfer befallen waren und schon aus Gründen der Waldhygiene entnommen werden mussten: „Sonst hätten wir in diesem Jahr ein noch viel größeres Käferproblem bekommen.“

Mit dem Vorwurf, den Wald nach Forstarbeiten chaotisch zu hinterlassen, ist Wessendorf schon oft konfrontiert worden. Vorarbeiter Marc Fuhrmann sagt dazu: „Bis kurz nach der Wende wurde das Holz im Kahlschlag geerntet. Ein Karree wurde abgeholzt, die Stämme abgefahren und das Kronholz in der Mitte aufgeschichtet und verbrannt. Danach sah alles ordentlich aus, und so wünschen es sich wahrscheinlich viele noch heute.“ Wessendorf sagt: „Mit dieser Verfahrensweise schädigt man die Humusschicht des Waldbodens für Jahrzehnte. Nährstoffe werden ausgespült, er erodiert. Deswegen setzt nachhaltiger Waldbau auf den Stoffkreislauf. Deswegen bleibt das Kronholz ab acht Zentimeter Stammdurchmesser liegen und verrottet. Es bietet Lebensraum für Pilze, Insekten, Mikroben. Die Wildschweine wollen ja auch irgendwo schlafen.“ Wenn Kronen besonders sperrig sind, lohne sich auch bei dickeren Stämmen die Aufarbeitung nicht. Der Wald solle also nicht mehr so ordentlich aussehen, unordentlich gehe es ihm besser.