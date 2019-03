Meisterschaften im Trio

Hallenfußball mit Knautschzone: In Angermünde finden am Sonnabend die Deutschen Meisterschaften der Bubble-Footballer statt. © Foto: Carola Voigt

Jörg Matthies

Schwedt/Angermünde (MOZ) Eine nationale und zwei Landesmeisterschaften finden an diesem Wochenende in der östlichen Uckermark statt. Sie krönen ein pickepacke-volles Sportwochenende in der Region. In Angermünde treffen sich die Bubble-Footballer, in Schwedt geht es für Boxer und Ergo-­meterruderer um Edelmetall.

Im hessischen Heusenstamm hat das Team „Bumpy Kongz“ vom Verein Hardcore Sportclub Uckermark aus Mürow im November 2017 nach einem Endspielsieg gegen Team „Blasenballsport“ (VfB Gramzow) den Titel des Deutschen Bubble-Football-Meisters geholt. Damit verbunden war das Recht, das nächste Championat in heimischer Halle auszutragen. Nachdem das Event Ende des Vorjahres verlegt worden war, ist es an diesem Sonnabend in der Angermünder Mehrzweckhalle nun soweit: Bumpy Kongz möchte seinen Titel erfolgreich verteidigen.

Allerdings hält sich die Resonanz auf die Einladung der Mürower und sogar auf dem DFB-Portal ziemlich in Grenzen. Erst vor wenigen Tagen teilte Chris Sommerfeld vom Gastgeberverein mit, dass es noch freie Startplätze gibt. Jetzt liegen offiziell sieben Meldungen vor. Offenbar ist vor allem Teams aus den westlichen Bundesländern die Anreise bis fast an die Oder zu weit. Nichtdestotrotz wird es ab 9 Uhr sicher einen abwechslungsreichen und für die Zuschauer durchaus auch spaßigen Budenzauber geben. Eingehüllt in große Kugeln, sogenannte „Bubbles“ oder „Bumperz“, treten vierköpfige Mannschaften gegeneinander an.

Beim Ergo-Cup in der Schwedter Neue-Zeit-Halle, für den mehr als 300 Aktive aus über 20 Verei-­nen mehrerer Bundesländer gemeldet haben, können die Zuschauer Rennen und Zwischenstände live auf Leinwänden verfolgen. „Die ältesten Teilnehmer bei Männern und Frauen kommen aus Berlin, Schwedt und Wolgast. Es sind Ute Simon und Heike Jonack (Jahrgang 1964) sowie Knuth Draeger (1948). Die größten Teilnehmerfelder gibt es bei den 12- und 13-jährigen Jungen, mit jeweils 28 Sportlern“, hat Susanne Mey vom Verein Wassersport PCK den Meldelisten entnommen.

Ein Höhepunkt aus Schwedter Sicht sei der Einer der Junioren B (15/16 Jahre). Hier kommt es zum Wettstreit zwischen dem einheimischen Ruderer Tim Wiese und sieben Sportlern vom Potsdamer Landesstützpunkt. Insgesamt kämpfen 21 Teilnehmer aus Berlin und Brandenburg um eine Medaille. Am Nachmittag folge ein zweiter Höhepunkt mit jenem Rennen, in welchem die Schwedter A-Juniorin (17/18) Nora Beutel realistische Medaillenchancen besitzt.

Während der rund sechsstündigen Veranstaltung werden zudem unter anderem auch Rennen für Freizeitsportler, Familien sowie körperlich und geistig behinderte Sportler ausgetragen. „Abschließende Höhepunkte sind traditionell die Vierer-Entscheidungen, die erneut gut besetzt sind. Hier stellen Vereine, aber auch Schulen Teams“, informiert Susanne Mey.

Die Günter-Jähnke-Boxsporthalle in Schwedt ist Austragungsort des ersten Drittels der Landesmeisterschaften im Boxen. 20 Vereine aus ganz Brandenburg entsenden ihre Athleten, die um Gold in ihren jeweiligen Alters- und Gewichtsklassen kämpfen. „An beiden Tagen werden je 20 Duelle, darunter 15 Finals, zu sehen sein“, blickt UBV-Trainer Christoph Woditschka auf Sonnabend und Sonntag voraus.

Der UBV nehme mit insgesamt 14 Sportlern an den Titelkämpfen teil – acht von ihnen dürfen an diesem Wochenende vor heimischer Kulisse in den Ring. Das Highlight des ersten Wochenendes werde nach Woditschkas Ansicht das Finale der Männer im Schwergewicht zwischen dem amtierenden Meister, dem Prenzlauer Roy Baumann vom UBV 48, und dem ebenfalls für die Schwedter in der Liga bereits eingesetzten Nino Rinkau vom Boxring Zehdenick. Außerdem streben am ersten Wochenende die amtierenden Meister Adam Shapijanov, Akram Mazaev und Kristian Weizel vom Gastgeberverein ihre Titelverteidigung an. Das Trio kann sich mit einem erneuten Sieg die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in der jeweiligen Altersklasse sichern. Ihre Premiere bei einem Landes-­championat erleben die zehnjährigen Schüler Nick Pfeiffer und Akhmad Zarefa.

„Trotz der hochwertigen Kämpfe ist der Eintritt frei, ein Imbissstand in der Halle sorgt für das leibliche Wohl. An den nächsten zwei Wochenenden gehen die Titelkämpfe in Fürstenwalde und Strausberg weiter“, ergänzt Woditschka noch.