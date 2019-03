Rainer Thümmel

Schwedt Am Sonnabend steht dem Tischtennis-Nachwuchs des JSV Schwedt ab 10 Uhr in der Sporthalle am Aquarium mit dem Landespokal der B- und C-Schüler ein echter Höhepunkt bevor. Erstmals nehmen die Oderstädter in beiden Altersklassen am Cupwettbewerb teil. Gespielt wird dabei mit Dreier-Teams. Ein Doppel und maximal sechs Einzel haben zur Folge, dass die Entscheidung mit dem vierten Punkt fällt. Je vier Mannschaften treffen in den Vorrundenstaffeln aufeinander. In beiden Altersklassen wurde der JSV mit der Ausrichtung einer Gruppe beauftragt. Wird der Heimvorteil genutzt?

Bei den B-Schülern empfangen Mahmoud El-Khatib, Arne Seelig und Rio Sternkiker den Hohen Neuendorfer SV, Motor Hennigsdorf II und den TSV Zehdenick. Nur der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde. Für die C-Schü-­ler wollen Moritz Webert, Omar El-Khatib, Arved Schifter und Lennard Zielke das Beste erreichen. Zu Gast sind der TSV Stahnsdorf, Motor Hennigsdorf und TTV Einheit Potsdam. Hier darf der Erst- und Zweitplatzierte zum Landesfinale fahren.