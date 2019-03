FC Eisenhüttenstadt will in Brieselang nachlegen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend wird die Fußball-Rückrunde mit dem 17. Spieltag auf Landesebene fortgesetzt. Vor allem Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt und Landesklasse-Vertreter Müllroser SV können nach ihren Auftaktsiegen die Aufgabe optimistisch angehen.

Nach dem 1:0-Heimsieg gegen das mitabstiegsbedrohte Team von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf erst einmal Aufatmen beim Brandenburgligisten FC Eisenhüttenstadt. Immerhin rangieren die von Andreas Schmidt trainierten Spieler als 14. auf einem Nichtabstiegsrang.

Doch wirklich ein Atemholen gibt es nicht. Schließlich ist das Schlussquintett lediglich durch vier Zähler voneinander getrennt und die nächste Eisenhüttenstädter Aufgabe dürfte sich nicht unbedingt als Selbstläufer entpuppen. Schließlich treten die Eisenhüttenstädter bei Oberliga-Absteiger Grün-Weiß Brieselang an, der laut Schmidt für das anstehende Wochenende wieder mehr Spieler zur Verfügung hat als zuletzt. „Die hatten erhebliche Personalprobleme, doch ihre Situation scheint sich gegen uns zu entspannen. Daher sehe ich den Gastgeber auch eindeutig in der Favoritenrolle. Ich schätze Brieselang ähnlich stark ein wie Petershagen-Eggersdorf. Damit sollten wir erneut unsere Cance haben, wenn die Mannschaft wieder so taktisch diszipliniert spielt.“

Am Aufgebot der Gäste wird sich im Vergleich zur Vorwoche wenig ändern. Nico Fischer ist weiterhin krank, Christoph Nickel könnte aus privaten Gründen fehlen. Der vor einer Woche eingewechselte Lukas Szywala hat sich am Knöchel leicht verletzt. Dafür stehen der zuletzt Gelb-Rot-gesperrte Hermann Wamba Tsafack und Erik Schack wieder zur Verfügung. Eher einen Platz auf der Bank einnehmen dürfte erneut Defensiv-Spezialist Sven Naumann, der vergangene Woche aus beruflichen Gründen überhaupt nicht und in dieser Woche erst einmal mittrainiert hatte. Hingegen könnte sich der 19-jährige Hoang Sa Nguyen Ngoc erneut eine Chance für die Start-Elf ausrechnen, schließlich habe er laut Schmidt „seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit gelöst“. Ebenfalls eine Alternative für die Start-Formation ist der 18-jährige Johann Krüger, der nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause zu alter Form zurückfindet.

Nach dem 4:9 zum Rückrundenauftakt in Wernsdorf will Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt am Sonnabend im Heimspiel ab 15 Uhr gegen den FV Erkner defensiv besser agieren. „Diesbezüglich waren wir in der Hinrunde recht stabil, obwohl wir unsere Abwehr mehrmals umbauen mussten“, erklärt Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. Der Kader wird sich gegenüber der Vorwoche kaum ändern.

Die Gäste haben laut Liedtke mit Paul Röwer einen Ausnahmespieler im Angriff. Auf den Außenbahnen sei Erkner seit Jahren gut besetzt. „Darauf werden wir vorbereitet sein. Wir wollen deutlich Zweikampfstärker auftreten und präsenter bei den zweiten Bällen sein. Fußball mit feiner Klinge wird am Samstag sicher schwierig und nicht unser bevorzugtes Stilmittel sein. Die Favoritenrolle liegt sicherlich beim Tabellendritten Erkner.“

Nach dem 2:1 gegen den Vorletzten SG Niederlehme hofft der Müllroser Landesklasse-Trainer Dirk Herrgoß auf einen weiteren Dreier. Dieses Mal gastiert der Siebte beim Tabellen-13. FSV Rot-Weiß Luckau. Dennoch sieht der MSV-Trainer sein Team nicht als Favoriten. „Wir wollen gewinnen, doch es wird kein Selbstläufer. Die Luckauer wollen sicherlich ihre 2:5-Hinrunden-Niederlage korrigieren. Außerdem haben sie sich nach dem Wechsel aus der Süd-Staffel so langsam in der Ost-Staffel zurecht gefunden.“

Verzichten muss Herrgoß auf seinen erfahrenen Verteidiger Tobias Karge, der sich im Heimspiel gegen Niederlehme eine Knieverletzung zugezogen hat. „Das sieht bei ihm nicht gut aus. Wahrscheinlich wird er für den Rest der Saison fehlen“, vermutet Herrgoß. Da Lukas Gräber wegen einer Rippenprellung erneut ausfällt und Stürmer Felix Hackel weiterhin Rückenprobleme hat, dürfte sich das Müllroser Team von selbst aufstellen.