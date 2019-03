Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt. 120 Läufer haben bislang für den am Sonnabend ausgetragenen 40. Metallurgenlauf gemeldet. Für den Oder-Spree-Cup ist es die Auftaktveranstaltung, beim Niederlausitz-Cup der dritte Wettbewerb. Damit ist erneut mit einigen Läufern aus der Cottbuser Region zu rechnen, die normalerweise hier nicht so zahlreich anzutreffen sind. So hat unter anderem für den 15-Kilometer-Wettbewerb Zoltan Senczyszyn vom TSV Cottbus gemeldet. Der Triathlonspezialist hatte in den Jahren 2010 und 2011 den Schlaubetalmarathon gewonnen. In der Starterliste über 15 Kilometer zu finden ist auch Frank Konzack von Motor Saspow. Mit 8:35,8 Minuten hält der einstige Marathonspezialist immer noch die deutsche Bestleistung für 15-Jährige im 3000-Meter-Lauf aus dem Jahr 1974.

Die Wettbewerbe über fünf (ab sechs Jahre), zehn (ab 14 Jahre) und 15 Kilometer (ab 16 Jahre) werden jeweils um 10 Uhr gestartet. Das Organisationsbüro des 1. Radsport- und Laufvereins in der Inselhalle ist ab 8 Uhr geöffnet. Bis 9.30 Uhr kann nachgemeldet werden. (hb)