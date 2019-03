Preussen holen erneut Slubizer Eishockey-Cup

Udo Plate

Slubize (MOZ) Mit dem dritten Pokalsieg der Preussen-Kufenflitzer in Serie endete das diesjährige Eishockey-Abschlussturnier in der Słubicer Eishalle. „Wir haben diesmal mit der Gastgebermannschaft sowie einem Frankfurter Team ein Dreierturnier gespielt. Allerdings gab es eine Hin- und Rückrunde. Also mussten alle Mannschaften vier Partien bestreiten. Wir haben als einziges Team alle Begegnungen mehr oder weniger souverän gewonnen und haben dementsprechend ungeschlagen die Pokalverteidigung bejubelt“, so ein strahlender Jan Schweitzer. Er war es dann auch, der vom polnischen Veranstalter die begehrte Trophäe für das Preussenteam, das sich ausnahmslos aus Ex-Fußballern des Altkreises Seelow und der Oderstadt Frankfurt zusammensetzt, entgegen.

Damit ist die aktuelle Winter-Eishockeysaison im polnischen Słubice beendet. Eine Fortsetzung wird es jedoch im nächsten Jahr geben. Bis dahin werden die Hallenbetreiber allerdings nochmals richtig Geld in die Hand nehmen und in die Anlage investieren. Geplant ist neben einem neu zu errichtenden Sanitärtrakt auch eine neue Spielfläche für Inlinehockey. Im Sommer 2020 soll der Spielbetrieb aufgenommen werden. „Wir sind alle gespannt, was dem Sommer über baulich in Słubice auf die Beine gestellt wird“, so Schweitzer erwartungsfreudig.