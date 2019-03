Udo Plate

Plauen (MOZ) Der Auftakt ist geschafft: Gerd Teichert von der TSG Seelow und sein Berliner Laufpartner Mark Becker sind mit einem erfolgreich absolvierten Ultramarathon in die Laufsaison 2019 gestartet. Der Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern, exakter das Museumsdorf Alt Schwerin, war der Start- und Zielort für die Athleten im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Nach einem ausgiebigen Läuferfrühstück gingen um 8 Uhr mehr als 70 Läufer an den Start. Das Wetter meinte es gut mit der sportlichen Truppe und verwöhnte die Läufer mit Sonnenschein und Temperaturen von idealen null bis acht Grad. Die ursprünglich vorgesehene Streckelänge wurde zum ersten Mal um fünf auf insgesamt 56 Kilometer verlängert. Zudem wurde ein Radweg-Teilabschnitt gegen eine Waldstrecke eingetauscht. Der einmalige Landschaftslauf führte fast durchweg am Ufer des Plauer See entlang. Es ging durch verschlafene Dörfer, aber auch an der Uferpromenade der Klinik in Plau vorbei sowie durch herrliche Waldgebiete.

Nach sechs Stunden und sechs Minuten überquerten dann das Trio Gerd Teichert, Mark Becker und Boris Weppler (allesamt auf Platz 38) gemeinsam die Ziellinie. Als Erinnerung an den Lauf gab es noch eine Medaille (origineller Weise ein Blinker) sowie ein isotonisches Läufergetränk (Bier). Zudem war am Abend noch ein Fischessen im Restaurant mit anschließendem Lagerfeuer am See zum Auftakt der Ultralaufsaison für alle Athleten angesagt.