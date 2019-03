Gelungene Punktlandung

Julian Stegemann

Panketal Der Andrang war wieder riesig für die traditionelle Panketaler Volleyballnacht. Bereits zum 15. Mal kamen zahlreiche Liga- und Freizeitmannschaften in die Schwanebecker Schwanenhalle, um ihrer Leidenschaft bei einem ganz besonderen Event nachzugehen.

Bis spät in die Nacht flogen die Bälle über die Netze in Panketal. Sieben Ligamannschaften und 14 Freizeitmannschaften hatten sich in diesem Jahr rechtzeitig angemeldet. Aufgrund der großen Nachfrage mussten die Veranstalter sogar dem einen oder anderen interessierten Team eine Absage erteilen. „Die ersten Einladungen gingen schon im September heraus. Zu Weihnachten war schon mehr als die Hälfte der Startplätze weg. In den letzten Tagen vor der Volleyballnacht waren dann alle Plätze belegt“, verriet Franziska Meusel, die das Turnier mit organisierte und selbst mitspielte.

Die Halle wurde am Turniertag in drei Abschnitte geteilt, so dass sechs Mannschaften gleichzeitig ihre Spiele austragen konnten. Bei den Ligateams, die ausschließlich gegen andere Liga-Mannschaften antraten, lieferte die Mannschaft von „Der klügere kippt nach“ am besten ab. Den zweiten Platz erreichte „Top, die Fette grillt“ vor der „Zwietracht“ aus Wandlitz.

Auf die Unterteilung der Mannschaften kamen die Organisatoren aus Panketal vor einigen Jahren. „Früher waren 25 Mannschaften dabei und Jeder spielte gegen Jeden. Der alte Vorstand kam dann auf die Idee, die Teams nach Leistungsniveau zu unterteilen. Das funktioniert bis heute und hat sich etabliert“, erklärte Franziska Meusel.

In den Freizeitteams sollen vor allem Anfänger und Hobbyspieler mitwirken können. Die Volley-Bombas wurden das beste Freizeitteam von 14 Teilnehmern. Mit Platz zwei mussten sich die Akteure von der Spielvereinigung Havelbaude zufrieden geben. Dritter wurden „Die Friesen“. Insgesamt waren die Veranstalter mit der Volleyballnacht 2019 sehr zufrieden. Rundum und vom Ablauf her sei es „eine Punktlandung“ geworden.