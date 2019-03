Kurstädter erobern Ligaspitze

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem glatten 4:0-Heimerfolg gegen ein dezimiertes Team von Motor Eberswalde II eroberten die Schachspieler des SKV Bad Freienwalde die Tabellenspitze der Kreisliga Uckermark/Barnim und Märkisch-Oderland.

Das war ein Heimspieltag so ganz nach dem Geschmack der beiden Mannschaften des Schach- und Kulturvereins Bad Freienwalde (SKV). Die erste Vertretung der Kurstädter empfing die zweite Vertretung des SV Motor Eberswalde. SKV Bad Freienwalde II hatte die erfahrenen Akteure von Blau Weiß Schwedt zu Gast.

Die Oderstädter reisten als aktueller Liga-Primus in die Kurstadt, spürten allerdings vorm ersten Zug den Atem des ärgsten Verfolgers, nämlich des SKV Bad Freienwalde I im Nacken. Zwar gab es kein direktes Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams, aber dennoch war an der Tabellenspitze eine Wachablösung durchaus im Bereich des Möglichen. Dann nämlich, wenn es der zweiten kurstädtischen Vertretung gelingen sollte dem Liga-Primus aus Schwedt ein Bein stellen. Zumindest für diesen Spieltag könnte also das SKV-Quartett mit Mario Leipelt, Stefano Drescher, Heinz-Dieter David und Viktor Weber für die Schwedter zum Zünglein an der Waage avancieren. Dieser Brisanz waren sich die Gäste durchaus bewusst, hatten sie doch alles aufgeboten, was über Rang und Namen in der Schwedter Schachszene verfügt. Heiko Bender, Julius Sieboldt, Joachim Seemann und Dieter Haufschild wollten die Tabellenführung verteidigen.

Den besseren Auftakt erwischten die Lokalmatadoren. Bad Freienwaldes Viktor Weber gewann im Schnellverfahren am vierten Brett gegen Dieter Haufschild. Dieter David schaffte am zweiten Brett überraschend ein Remis und die Kurstädter gingen mit 1,5:0,5 Zählern in Führung. Es fehlte lediglich ein halber Punkt zur kleinen Sensation. Und es sah gut aus an den Brettern eins und zwei. Mario Leipelt hatte gegen Heiko Bender nach gutem Start einen Bauern mehr. Allerdings unterschätzte er eine starke Fesselung und ging letztlich noch als Verlierer vom Brett. Dementsprechend glichen die Schwedter zum 1,5:1,5 aus. Nun lagen alle Hoffnungen auf Stefano Drescher, der gegen Julius Sieboldt antrat. Lange Zeit sah es nach einem Unentschieden aus, ehe eine Ungenauigkeit im Endspiel zum unnötigen Verlust der Begegnung von Drescher führte. Damit hatte Schwedt das bessere Ende für sich und nahm mit dem 2,5:1,5-Erfolg die Meisterschaftspunkte mit an die Oder.

Bad Freienwaldes „Erste“ hatte währenddessen keinerlei Mühe, um gegen Motor Eberswalde II die Oberhand zu behalten. Die Barnimer traten nur mit zwei Akteuren an und so führten die ambitionierten Gastgeber vorm eigentlichen Spielbeginn bereits mit einem beruhigenden 2:0-Vorsprung. Frank Schmidt und Abraham Jegiasarjan hatten kampflos die Zähler erhalten. Der angestrebte Bad Freienwalder Heimerfolg war also bereits in greifbarer Nähe. Dementsprechend motiviert legte Marco Jäger los und bezwang Andreas Knopp am ersten Brett. Carsten Scheidler wandelte auf Jägers Spuren und besiegte Albrecht Schmoldt am vierten Brett ebenfalls souverän und machte den 4:0-Sieg der Kurstädter über bedauernswerte Barnimer perfekt. Als angenehmer Nebeneffekt des deutlichen Sieges zogen die SKV-Akteure im Gesamtklassement dann doch an den punktgleichen Schwedtern vorbei.