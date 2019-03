Uckermärker häufen Geldberge an

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Den Menschen in der Uckermark geht es finanziell besser. Das merkt die Sparkasse am Sparverhalten und den Geldreserven. Hintergrund sind bessere Einkommensverhältnisse, weniger Arbeitslosigkeit und höhere Gehälter in vielen Branchen.

Noch vor vier Jahren hatten die Kunden der Sparkasse Uckermark etwas mehr als 750 Millionen Euro auf den Konten und als Anlagen angehäuft. Inzwischen ist diese Summe auf fast 900 Millionen geklettert. Tendenz ungebremst steigend. Etwa 70 Prozent dieser Gelder liegen auf Girokonten, bringen quasi kaum Ertrag wegen der niedrigen Zinsen.

Die Spareinlagen sind Ausdruck besserer Finanzverhältnisse. Der Fachkräftemangel hat offenbar positive Nebeneffekte für die Menschen in der Region. Er führt nach Einschätzung des Sparkassenvorstands zu vertretbaren Löhnen und Gehältern. Kommt der Landkreis endlich weg vom Dumpingland-Image? Allein innerhalb eines Jahres haben private Kunden ihre Vermögensbildung um 51 Millionen Euro gesteigert. Zieht man Kapitalrenten, Lebensversicherungen und Wertpapiere hinzu, erreicht die Bilanzsumme der Sparkasse einen Betrag von mehr als einer Milliarde Euro.

Die verbesserte Einkommenssituation bringt trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter Schwung ins Privatkundengeschäft. Beschäftigte mit höherem Gehalt können in stärkerem Maße als bisher Rücklagen bilden und vor allem Lücken in der Rentenversicherung schließen.

Und es wird mehr gebaut. Das wiederum kurbelt die Nachfrage nach preisgünstigen Krediten an. Als „Wachstumsträger“ bezeichnet Sparkassenchef Wolfgang Janitschke den privaten Wohnungsbau. Auch bei Immobilienkauf ist das kreiseigene Bankhaus wieder besser im Geschäft. Doch es gibt keine. „Die Nachfrage ist höher als das Angebot.“ Daher setzt man nun auf eigene professionelle Makler-Unterstützung.

Mit den Kommunen ist derzeit kaum ein Geschäft zu machen. Bis auf wenige Ausnahmen brauchen die Städte und Dörfer kaum Kredite – auch das Ausdruck einer deutlich besseren Finanzlage öffentlicher Haushalte.

Bei Firmenkunden stagniert das Geschäft. Die klassischen Branchen wie Land- und Forstwirtschaft sowie die Wohnungswirtschaft gehören zu den wichtigsten Partnern. Ansonsten bleibt die Investitionsfreudigkeit bei Unternehmen etwas hinter den Erwartungen zurück.

Alles in allem lehnen sich die Banker zufrieden über den Abschluss 2018 in ihre Sessel zurück. Mit einer solchen Steigerung von Einlagen und Erlösen hat der Vorstand gar nicht gerechnet. „Als die Zinsen schon vor Jahren in den Keller fielen, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie die Sparkasse der Zukunft aussehen kann“, bekennt Janitschke. Um diese schlechten Rahmenbedingungen trotzdem zu meistern, sei seine „Mannschaft ganz schön gefordert“. Am Ende kamen 4,7 Millionen Euro Gewinn heraus. Der größte Teil davon bleibt in der Reserve als Risikovorsorge.

In diesem Jahr will die Sparkasse ihre Marktführung in der Region weiter ausbauen. Bei Girokonten hält sie zum Beispiel 61 Prozent. Schwerpunkt ist die fortschreitende Digitalisierung. Das Traditionsunternehmen behält einerseits alle Filialen und setzt andererseits auf moderne Kommunikationswege wie die Sparkassen-App.