Liebe zu Pferden schon früh entdeckt

Elke Lang

Behlendorf (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Heimat gefunden haben. Heute: Katrin Zehe aus Behlendorf.

Ein weites Gelände mit Ställen, Reithalle und vor allem vielen Pferdekoppeln am Rande eines historischen Dorfes: Das ist Katrin Zehes eigentliches Zuhause. Hier ist sie 360 Tage im Jahr präsent. „Es gibt keine Feiertage“, lächelt die 41-Jährige. Sie hat eine kräftige Statur, „durch die Arbeit, denn für Sport habe ich nicht mehr die Zeit“. Die Mutter der achtzehnjährigen Lena, der neunjährigen Lilu und des zweijährigen Luzian ist Pferdewirtin im Familienbetrieb von Lothar und Ina Zehe.

Gelernt hatte sie auf Wunsch der Eltern erst einmal Bürokommunikation mit Stenografie, Zehnfingersystem auf der Schreibmaschine und Buchhaltung. „Ich sollte erst mal etwas Bodenständiges lernen, obwohl ich eigentlich immer etwas mit Pferden machen wollte“, erklärt Katrin Zehe. Die Eltern meinten, auf einem Pferdehof zu arbeiten sei körperlich zu anstrengend, und es bliebe nur wenig Freizeit. So war Katrin Zehe nach der Lehre sieben Jahre in Frankfurt/Oder in einem Büro tätig und erwarb den Trainerschein für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Reitsport. Vormittags arbeitet sie auf dem Pferdehof, nachmittags bildet sie aus.

Katrin Zehe ist in Heinersdorf aufgewachsen, wo ihre Familie mütterlicherseits seit vier, fünf Generationen ansässig ist. Ihre Liebe zu Pferden hat sie mit neun Jahren entdeckt, als der damalige Bürgermeister Hans-Joachim Scharnow zu einem Wandertag ihre Klasse mit einem Pferdewagen zum Eisessen nach Falkenhagen fuhr. „Zwei Haflinger-Fohlen liefen hinterher“, erinnert sich Katrin Zehe. „Die will ich haben, sagte ich.“

Der Vater kaufte beide: eins für Katrin und eins für die jüngere Schwester Kristin. Fortan trainierte Katrin Zehe in dem 1990 gegründeten Reit- und Fahrverein Gutshof Behlendorf, in dem Vater und Mutter von Anfang an dabei waren und der seit 2001 seine Heimstatt in deren Pferdehof Am Finkenberg gefunden hat. Mit 13 Jahren trat sie in den Verein ein, und ab 14 Jahren betrieb sie Reiten als Turniersport. 21 Jahre lang nahm Katrin Zehe mit ihrem Pferd Gangster bis zur Klasse M-Springen an Turnieren teil.

In dem Behlendorfer Reit- und Fahrverein ist Mutter Ina Vorstandsmitglied und Tochter Katrin beratendes Mitglied. Katrin Zehe trainiert in der Voltigiergruppe des Vereins immer sonntags bis zu zwanzig Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren. Sie zeigen gern ihr Können zu kleinen Festen in Heinersdorf und Behlendorf. An Turnieren beteiligen sich seit einem Jahr erfolgreich im E-Springen und in der E-Dressur fünf Mädchen, darunter Tochter Lena.

Die größten Ereignisse des Vereins sind die jährlichen Reit- und Springturniere, der Familientag und der Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsmärchen in der Scheune.. Und alles liegt organisatorisch in der Hand von Katrin Zehe. Schafft sie das neben ihrer Arbeit? „Wir haben viele Eltern, auf die man sich verlassen kann“, wiegelt sie ab. „Alles ist über Jahre gewachsen, die Veranstaltungen sind schon Selbstläufer, sie funktionieren einfach“, bedankt sie sich bei ihnen. Kein Wunder: Viele der Eltern haben bei ihr als Kinder angefangen, und nun trainieren ihre eigenen Kinder bei Katrin Zehe.