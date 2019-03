Medizin unter Kostendruck

Vor dem Empfang in Prenzlau: Rund 20 Gewerkschaftsmitglieder aus dem GLG-Konzern begrüßen die Gäste vor dem Eingang zum Klinikgelände. Der Haustarifvertrag wurde vorfristig gekündigt. Die aktuelle Forderung: Angleichung an den öffentlichen Dienst. Die Geschäftsführung ist überrascht. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Schlechtere politische Rahmenbedingungen erschweren das Wirtschaften kommunaler Krankenhäuser. Zu dieser Einschätzung kommt die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG). So würden erbrachte Leistungen einfach nicht mehr bezahlt.

Das betrifft zum Beispiel die Mindestmengenregelung. Kommt in einem Krankenhaus nicht die vorgegebene Zahl an Fällen einer bestimmten Behandlung zustande, dann gibt’s kein Geld. Dadurch konzentrieren sich bestimmte Leistungen auf zentrale große Standorte, was politisch gewollt ist. Genau das aber können kleine Krankenhäuser auf dem Lande gar nicht aufbringen. „Wir stellen zum Beispiel in Prenzlau eine hochwertige Versorgung sicher, die aber zum Teil nicht bezahlt wird, weil wir unter die Mindestmenge fallen“, erklärt GLG-Geschäftsführer Jörg Mocek. Es sei schwierig, darauf schnell und operativ zu reagieren.

Prenzlau bleibt auch weiterhin im Minus. Das Angermünder Krankenhaus macht weniger Gewinn als erwartet. Hier gab es Probleme, die wirtschaftlichen Vorgaben zu erreichen, weil personelle Engpässe bei hochqualifiziertem Pflegepersonal auftraten. Das wiederum führt zu finanziellen Einbußen. Und dann plagt die GLG noch der Investitionsdruck. Man will den technischen Anschluss nicht verlieren, muss moderne Ausrüstung beschaffen, einen Pflegecampus in Angermünde bauen, acht Millionen Euro in Prenzlau für ein stationär-ambulantes Gesundheitszentrum umsetzen.

„Unter den Rahmenbedingungen sind wir mit dem Ergebnis 2018 aber zufrieden“, sagt Jörg Mocek am Rande des Neujahrsempfangs im Prenzlauer Krankenhaus. Er rechnet mit einem Gewinn im Gesamtkonzert von fünf bis sechs Millionen Euro. Und wieder hat der größte Arbeitgeber der gesamten Region neue Leute eingestellt. In den vergangenen fünf Jahren wurde der Bestand an Ärzten um 80 Stellen aufgestockt. Im gleichen Zeitraum entstanden 300 neue Stellen in der Pflege. Insgesamt wuchs die Mitarbeiterzahl um 600 Menschen. Doch der hohe Personalanteil von nunmehr 3469 Mitarbeitern erhöht den Kostendruck. „Die Herausforderungen werden größer, Medizin und Wirtschaftlichkeit zu vereinen“, bestätigt auch Geschäftsführerin Dr. Karin Miroslau.

Dem Konzern sind deshalb unerwartete Gehaltsforderungen von Mitarbeitern des Medizinisch Sozialen Zentrums (MSZ) Uckermark gar nicht recht. 20 Vertreter aus dem Raum Angermünde und Prenzlau hatten sich zum Neujahrsempfang einladen lassen und begrüßten die Gäste schon vor der Klinik in Gewerkschafts-T-Shirts. „Wir wollen mit unserer Anwesenheit vermitteln, dass wir Anteil am Erfolg der GLG haben“, sagt Ulrike Schmoldt von der Tarifkommission des Angermünder Krankenhauses. Eine gute Gesundheitsversorgung sei nicht zum Dumpingtarif zu haben. „Das ist eine öffentliche Aufgabe und muss daher auch wie öffentlicher Dienst bezahlt werden.“

Den Tarifvertrag hatte man schon im alten Jahr vorzeitig gekündigt. Die Mitarbeiter im MSZ wollen nicht weniger verdienen als ihre Kollegen in Eberswalde. Möglicherweise droht ein Arbeitskampf. „Ich war überzeugt, dass wir einen sehr ordentlichen Tarif mit nicht unerheblichen Steigerungen von 2,5 Prozent ausgehandelt hatten“, entgegnet Jörg Mocek. Die wirtschaftlichen Ergebnisse hätten nicht zu mehr Rücklagen im Konzern geführt. Er verweist auf deutlich mehr Personal bei konstanten Fallzahlen. Dies habe die Arbeitsbedingungen verbessert.